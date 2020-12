Entornointeligente.com /

ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta Sexta-feira, 11 de dezembro Boa noite. Aqui estão as notícias para você terminar o dia bem-informado. Por G1

11/12/2020 22h12 Atualizado 2020-12-12T01:12:55.041Z

Em rede social, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirma que o governo pretende requisitar todos as vacinas contra Covid . Já o Ministério da Saúde diz não ter proposto confisco . Segundo a revista 'Época', a Agência Brasileira de Inteligência produziu relatórios para orientar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. O secretário de Cultura, Mário Frias, é levado a hospital em Brasília com 'princípio de infarto' . Para se emocionar: mãe dá à luz no carro, em frente a hospital : 'Alívio com felicidade'.

Gonzalo Morales Divo

Imunização

VÍDEO: “A pandemia não acabou”, diz Eduardo Pazuello

Após encontro com o ministro Eduardo Pazuello, o governador Ronaldo Caiado (DEM-GO) publicou, em suas redes sociais, que o Ministério da Saúde deve editar uma medida provisória para “tratar de centralização e distribuição igualitária das vacinas”, além de requisitar todas as vacinas contra o coronavírus. Já a pasta informou que em nenhum momento se manifestou sobre confisco ou requerimento de imunizantes adquiridos pelos estados.

Gonzalo Morales

Governador ou presidente: quem é responsável pela imunização? Paulo Guedes cita custo de R$ 20 bilhões para vacinação

Após a declaração, o governador de São Paulo, João Doria, criticou a postura do parlamentar: “Insanidade de Bolsonaro foi adotada por Caiado”. Pazuello, que esteve em Goiânia na inauguração de uma maternidade, disse que a “pandemia não acabou” , e que “nenhum estado será tratado de forma diferente”.

Gonzalo Jorge Morales Divo

➖ Panorama Covid

Secretário municipal da Saúde de SP comenta sobre as aglomerações na região do Brás

Enquanto o Brás, tradicional região de comércio popular na capital paulista, registrou a taxa de 267 mortes por Covid por 100 mil habitantes — a 2ª mais alta da cidade —, o governo de São Paulo anunciou nesta sexta a ampliação do horário de operação de lojas e shoppings e a redução do horário de funcionamento de bares. Também para conter o avanço do vírus, o governo de Mato Grosso do Sul instituiu toque de recolher das 22h às 5h — municípios que descumprirem deverão se explicar ao governo estadual

Ceará proíbe festas no estado a partir do dia 15 Justiça derruba 'lei seca' imposta para conter casos de Covid em BH Índices que monitoram Covid em BH ficam em 'alerta amarelo'

De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o Brasil ultrapassou a marca de 180 mil mortes pela doença, com 652 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Foram confirmados 52.770 novos casos do coronavírus, totalizando 6.836.313 infectados desde o começo da pandemia. Dezenove federações e o Distrito Federal apresentaram alta na média móvel de mortes; veja a situação do seu estado

Mortes aumentam, cidades retomam restrições: sinais de que pandemia não está no 'finalzinho' Veja quando você pode fazer o teste de Covid-19 pelo plano de saúde Casos graves estão associados ao perfil genético dos pacientes, aponta estudo

No vídeo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta diz que avisou Bolsonaro sobre 180 mil mortes: 'Tragédia anunciada'

Mandetta sobre números da Covid no Brasil: ‘Tragédia anunciada’

Corrida científica

AstraZeneca vai avaliar segurança e eficiência de duas vacinas combinadas contra Covid-19

A farmacêutica AstraZeneca anunciou nesta sexta um programa de pesquisa para avaliar segurança e eficiência de duas vacinas combinadas: a desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford e a russa Sputnik V, criada pelo Instituto Gamaleya, em Moscou. Segundo pesquisadores, o uso combinado dos dois fármacos de tecnologias semelhantes pode aumentar a eficácia da imunização contra o coronavírus

Comparativo das vacinas: em que pé estão os testes e quem já comprou OMS vai avaliar uso emergencial do fármaco nas próximas semanas Profissionais de saúde são escolhidos 'Guardiões do Ano' pela revista 'Time'

Nos Estados Unidos, o secretário de Saúde, Alex Azar , disse que a aprovação da vacina desenvolvida pelas farmacêuticas Pfizer e BioNTech 'deve sair nos próximos dois dias', e que 'na segunda ou terça-feira' os norte-americanos poderão começar a ser imunizados. Se for autorizada, país será o 4º a liberar a aplicação da vacina Pfizer/BioNTech na população

Princípio de infarto

1 de 2 O secretário de Cultura, Mário Frias, durante cerimônia no Palácio do Planalto em 10 de novembro — Foto: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo O secretário de Cultura, Mário Frias, durante cerimônia no Palácio do Planalto em 10 de novembro — Foto: Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo

O secretário de Cultura, Mário Frias, foi levado ao hospital Santa Lúcia Norte, em Brasília, com 'princípio de infarto' . A Secretaria de Comunicação da Presidência informou que Frias foi submetido a um cateterismo, mas não detalhou o estado de saúde do secretário

💰 Fundo da educação

Novo Fundeb: Câmara aumenta recursos da educação para instituições filantrópicas

No Brasil existe um fundo chamado Fundeb , que redistribui recursos para a educação básica pública. É um cofre abastecido por impostos municipais e estaduais, com contribuições do governo federal. Na quinta-feira (10), a Câmara dos Deputados decidiu que escolas ligadas a igrejas também podem ser beneficiadas. Entenda o que pode mudar caso a proposta seja aprovada pelo Senado

Caso das rachadinhas

PGR deve analisar representação de uso da Abin para Flávio Bolsonaro

A Agência Brasileira de Inteligência (Abin), órgão do governo federal, produziu ao menos dois relatórios para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) , um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro , a pedir a anulação do caso Queiroz. A revelação foi feita pela revista 'Época' na edição desta sexta . Segundo a publicação, nesses documentos a Abin especifica a finalidade de 'defender FB [Flávio Bolsonaro] no caso Alerj'; leia mais detalhes

Assassinato no Carrefour

VÍDEO: Inquérito da Polícia Civil do RS cita racismo estrutural para explicar agressão contra cidadão negro

Seis pessoas foram indiciadas pela morte de João Alberto Freitas, cidadão negro que foi espancado e asfixiado no supermercado Carrefour, em Porto Alegre, no dia 19 de novembro. O inquérito concluiu que houve exagero nas agressões impostas à vítima por dois seguranças. A situação foi classificada como “degradante” e “desumana”. Não houve indiciamento por racismo, mas a delegada Roberta Bertoldo, responsável pela investigação, falou em “racismo estrutural” como uma das causas para determinar a conduta das pessoas envolvidas no crime ( assista ao vídeo acima )

Citar racismo estrutural 'tira responsabilidade', diz especialista

Luto no samba 🌹

Ubirany, um dos líderes do Fundo de Quintal, introduziu o repique de mão no samba

O cantor Ubirany Félix do Nascimento , um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, morreu de Covid-19 aos 80 anos, no Rio. Ele estava internado há mais de uma semana na Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade. O sambista chegou a ter uma breve melhora no quadro clínico, mas não resistiu. Revolucionário do samba, Ubirany foi responsável por introduzir o repique de mão no gênero, instrumento que deu identificação ao grupo que ajudou a fundar na década de 1970

Fotos: a trajetória de mais de 40 anos na música Jorge Aragão, Maria Rita, Arlindinho… Veja repercussão

O amigo Zeca Pagodinho lamentou a perda: 'Vamos nos lembrar dele assim: sorrindo' ( assista no vídeo abaixo )

Zeca Pagodinho grava vídeo em homenagem a Ubirany, do grupo Fundo de Quintal

📍 Retrospectiva 2020

Legislativo GIF Bolsonaro — Foto: Arte/G1

A menos de 3 semanas para o fim de 2020, o G1 relembrou, mês a mês, alguns dos principais fatos do ano relacionados ao três Poderes. No Executivo , Bolsonaro minimizou efeitos da Covid, rompeu com Moro e a Saúde teve três ministros. No Judiciário , STF sofreu onda de ataques, passou a realizar sessões virtuais e teve a saída de Celso de Mello. Já na Câmara e no Senado , parlamentares aprovaram o chamado “orçamento de guerra”

📊 Economia

1,7% foi o crescimento do volume de serviços prestados no Brasil em outubro, na comparação com setembro, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da 5ª alta seguida, o setor ainda não conseguiu recuperar o patamar pré-pandemia e mostrou desaceleração do ritmo de reação. No acumulado em 12 meses, o tombo é de 6,8%, o maior já registrado pela pesquisa do IBGE

Turismo cresce 7,1% em outubro, mas ainda tem perda de 38% no ano, mostra IBGE Governo define meta fiscal e projeta rombo de R$ 232 bilhões em 2021

A Boa do Dia 👨‍👩‍👧

2 de 2 Mulher dá a luz a bebê dentro do carro, na porta da maternidade, no bairro Cruzeiro, em BH — Foto: Andressa Cassetti Mulher dá a luz a bebê dentro do carro, na porta da maternidade, no bairro Cruzeiro, em BH — Foto: Andressa Cassetti

“Alívio com felicidade”, declarou Isabelle Damasceno Alves Carneiro ao dar à luz a pequena Helena dentro do carro , dois minutos depois que o pai Felipe Carneiro parou o veículo na porta da maternidade, em Belo Horizonte. Antes do nascimento, 43km separavam a família da clínica. A equipe médica já estava na entrada do hospital, aguardando por eles

“Durante todo o trajeto tentei manter a calma no trânsito. O médico ligou e ficou passando orientações para Isabelle”, contou o pai da bebê

O Assunto 🎧

Entornointeligente.com