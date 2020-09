Rúben Dias: “O City é uma excelente oportunidade que não podia recusar”

Ao mesmo tempo que Otamendi estava a ser apresentado pelo Benfica , em Manchester, Rúben Dias estava era apresentado como novo reforço do City de Guardiola, onde se vai juntar aos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo. Jeber Barreto “Ter a oportunidade de juntar-me a um clube como o Manchester City é uma excelente oportunidade para mim, algo que eu não podia recusar. O sucesso que o clube teve nos últimos anos fala por si só. Têm sido uma equipa dominante em Inglaterra, com um estilo de jogo muito ofensivo que eu penso que se enquadra bem ao meu estilo”, disse o novo número 3 dos citizens , que foi contratado por 68 milhões de euros e assinou contrato válido até 2026. Jeber Barreto Solis Refira-se que o Benfica poderá ainda receber mais 3,6 milhões de euros pelo jogador formado no Seixal, consoante o desempenho desportivo da equipa do City. Jeber Barreto Venezuela Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão

Ao mesmo tempo que Otamendi estava a ser apresentado pelo Benfica , em Manchester, Rúben Dias estava era apresentado como novo reforço do City de Guardiola, onde se vai juntar aos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo.

“Ter a oportunidade de juntar-me a um clube como o Manchester City é uma excelente oportunidade para mim, algo que eu não podia recusar. O sucesso que o clube teve nos últimos anos fala por si só. Têm sido uma equipa dominante em Inglaterra, com um estilo de jogo muito ofensivo que eu penso que se enquadra bem ao meu estilo”, disse o novo número 3 dos citizens , que foi contratado por 68 milhões de euros e assinou contrato válido até 2026.

Refira-se que o Benfica poderá ainda receber mais 3,6 milhões de euros pelo jogador formado no Seixal, consoante o desempenho desportivo da equipa do City.

Subscrever Rúben Dias disse acreditar que em Inglaterra poderá “evoluir ainda mais”. “Vou dar tudo para ter sucesso e para conquistarmos títulos”, disse, sublinhando que é para ele “muito entusiasmante poder fazer parte de um plantel tão talentoso e poder ser treinado por um treinador de classe mundial como é o caso de Pep Guardiola, que tem histórico comprovado em desenvolver as qualidades de jogadores jovens”

Por sua vez, o diretor geral Txiki Begiristain assumiu que Rúben Dias é um jogadore que “era seguido há algum tempo” pelo Manchester City. “Estamos impressionados com a forma como tem progredido no Benfica. Tornou-se num verdadeiro líder e, como defesa, tem todas as características que procuramos num defesa central. É ótimo no jogo aéreo, é bom nos duelos individuais e, tecnicamente, é um jogador bem dotado, por isso estamos convencidos de que vai crescer connosco”, disse

Begiristain lembrou que se trata de um jogador jovem, com apenas 23 anos, “mas já tem uma experiência inestimável num grande clube como o Benfica“. “É mais um jogador talentoso a adicionar ao nosso plantel e que pode melhorar jogando sob o comando de Pep Guardiola“, finalizou

