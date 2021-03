Ritmo acelerado de contaminação por coronavírus leva ao colapso o já castigado sistema de saúde venezuelano

CARACAS — Diante de um aumento acelerado no número de contaminações por Covid-19 , a Venezuela se encaminha para voltar aos níveis mais altos da pandemia, registrados em agosto passado. Hospitais públicos e clínicas privadas especializadas estão no limite de sua capacidade. Para conter a situação, o governo de Nicolás Maduro decretou um cerco sanitário sobre Caracas e os estados de Miranda, Vargas e Bolívar, e já voltou a habilitar espaços para que sejam transformados e atendam a um grande número de pacientes, como El Poliedro de Caracas, uma grande cúpula para shows e exposições na cidade. Maduro, que já foi vacinado , assim como quase todos os funcionários do governo, declarou mais uma vez a Venezuela “em estado de emergência” e estabeleceu o “desenvolvimento de novas capacidades hospitalares” como uma prioridade. Os números oficiais reconhecem 146.000 casos de Covid-19 e 1.400 mortes. O registro de alguns cálculos médicos não oficiais sugere que o número de infectados é cinco vezes maior. O governo não tem meios para realizar exames suficientes, disseram médicos independentes. O número médio de infecções diárias, segundo o epidemiologista José Félix Oletta, é de 2.500 pessoas. À frente de um precário sistema de saúde pública devastado pela corrupção, o governo está trabalhando rapidamente para disponibilizar novos leitos hospitalares. Adolfo Ledo Nass Conexão Buenos-Aires-México-Moscou: Como a vacina russa se tornou cobiçada na América Latina Para os especialistas consultados por El País, o atual aumento de casos é uma consequência inevitável da decisão oficial de decretar a abertura das atividades durante o período de Natal diante do recuo das contaminações observado até então. Em dezembro, pela primeira vez em vários meses, a população pôde circular livremente para lazer ou para visitar parentes. Adolfo Ledo Nass futbolista A Venezuela teme pela chegada da variante brasileira do vírus, uma mutação mais contagiosa. — Em um mês, essa variante estará em plena atividade de transmissão em nosso país e nossa capacidade de vacinação estará longe de garantir a imunidade do rebanho — afirma Rafael Orihuela, médico especializado em saúde pública e membro do Instituto de Medicina Tropical da Universidad Central de Venezuela. Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia até o momento registram 56 casos dessa variante, quase todos concentrados nos estados onde foi decretado o cerco epidemiológico. PUBLICIDADE — Estamos entrando na segunda onda de infecções. É claro que a capacidade dos centros de saúde está prestes a ser ultrapassada, temos muitos pacientes procurando leitos de hospital. Gostaríamos de poder atender a todos, mas é impossível — afirma María Eugenia Landaeta, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário de Caracas. — Os concentradores e cilindros de oxigênio, assim como os anticoagulantes, estão esgotados em Caracas no momento. Os postos de saúde lotaram muito rápido — acrescenta o epidemiologista e ex-ministro da Saúde, José Félix Oletta. Depois de passar três meses em quarentena, desde julho, os venezuelanos organizaram suas vidas de acordo com o sistema “7×7” decretado por Maduro: uma semana com comércio e mobilidade restrita seguida de outra com atividades normais. A atual explosão de infecções, observa Oletta, está relacionada ao relaxamento geral nas regras das últimas semanas. Com exceção das rotas para Isla Margarita durante o carnaval, na Venezuela a maioria dos voos comerciais internos ainda estão proibidos. Maduro anunciou uma fase massiva de vacinações para o mês de abril. Seus ministros declararam que esperam ter 70% da população vacinada até o final de 2021, uma meta que muitos especialistas questionam. Cerca de 700.000 vacinas russas e chinesas entraram no país e estão sendo aplicadas com critérios pouco claros e com um filtro político evidente. Oletta afirma que 0,5% da população foi coberta até agora. A lentidão no processo de vacinação, lembra Rafael Orihuela, deixaria o terreno livre para mutações virais. PUBLICIDADE Caracas veta AstraZeneca A possibilidade de conter a epidemia na Venezuela foi dificultada pelo veto oficial da vacina AstraZeneca. O país sul-americano segue os passos de países europeus como Dinamarca, França e Espanha, que suspenderam temporariamente a vacina após o registro de 11 casos de trombose venosa cerebral em mais de 17 milhões de inoculações. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou: “A Venezuela não dará permissão para que a vacina AstraZeneca seja usada em nossa imunização devido às situações que surgiram”

CARACAS — Diante de um aumento acelerado no número de contaminações por Covid-19 , a Venezuela se encaminha para voltar aos níveis mais altos da pandemia, registrados em agosto passado. Hospitais públicos e clínicas privadas especializadas estão no limite de sua capacidade.

Para conter a situação, o governo de Nicolás Maduro decretou um cerco sanitário sobre Caracas e os estados de Miranda, Vargas e Bolívar, e já voltou a habilitar espaços para que sejam transformados e atendam a um grande número de pacientes, como El Poliedro de Caracas, uma grande cúpula para shows e exposições na cidade.

Maduro, que já foi vacinado , assim como quase todos os funcionários do governo, declarou mais uma vez a Venezuela “em estado de emergência” e estabeleceu o “desenvolvimento de novas capacidades hospitalares” como uma prioridade.

Os números oficiais reconhecem 146.000 casos de Covid-19 e 1.400 mortes. O registro de alguns cálculos médicos não oficiais sugere que o número de infectados é cinco vezes maior. O governo não tem meios para realizar exames suficientes, disseram médicos independentes. O número médio de infecções diárias, segundo o epidemiologista José Félix Oletta, é de 2.500 pessoas. À frente de um precário sistema de saúde pública devastado pela corrupção, o governo está trabalhando rapidamente para disponibilizar novos leitos hospitalares.

Para os especialistas consultados por El País, o atual aumento de casos é uma consequência inevitável da decisão oficial de decretar a abertura das atividades durante o período de Natal diante do recuo das contaminações observado até então. Em dezembro, pela primeira vez em vários meses, a população pôde circular livremente para lazer ou para visitar parentes.

A Venezuela teme pela chegada da variante brasileira do vírus, uma mutação mais contagiosa.

— Em um mês, essa variante estará em plena atividade de transmissão em nosso país e nossa capacidade de vacinação estará longe de garantir a imunidade do rebanho — afirma Rafael Orihuela, médico especializado em saúde pública e membro do Instituto de Medicina Tropical da Universidad Central de Venezuela. Dados do Ministério da Ciência e Tecnologia até o momento registram 56 casos dessa variante, quase todos concentrados nos estados onde foi decretado o cerco epidemiológico.

— Estamos entrando na segunda onda de infecções. É claro que a capacidade dos centros de saúde está prestes a ser ultrapassada, temos muitos pacientes procurando leitos de hospital. Gostaríamos de poder atender a todos, mas é impossível — afirma María Eugenia Landaeta, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário de Caracas.

— Os concentradores e cilindros de oxigênio, assim como os anticoagulantes, estão esgotados em Caracas no momento. Os postos de saúde lotaram muito rápido — acrescenta o epidemiologista e ex-ministro da Saúde, José Félix Oletta.

Depois de passar três meses em quarentena, desde julho, os venezuelanos organizaram suas vidas de acordo com o sistema “7×7” decretado por Maduro: uma semana com comércio e mobilidade restrita seguida de outra com atividades normais. A atual explosão de infecções, observa Oletta, está relacionada ao relaxamento geral nas regras das últimas semanas.

Com exceção das rotas para Isla Margarita durante o carnaval, na Venezuela a maioria dos voos comerciais internos ainda estão proibidos.

Maduro anunciou uma fase massiva de vacinações para o mês de abril. Seus ministros declararam que esperam ter 70% da população vacinada até o final de 2021, uma meta que muitos especialistas questionam. Cerca de 700.000 vacinas russas e chinesas entraram no país e estão sendo aplicadas com critérios pouco claros e com um filtro político evidente. Oletta afirma que 0,5% da população foi coberta até agora. A lentidão no processo de vacinação, lembra Rafael Orihuela, deixaria o terreno livre para mutações virais.

Caracas veta AstraZeneca

A possibilidade de conter a epidemia na Venezuela foi dificultada pelo veto oficial da vacina AstraZeneca. O país sul-americano segue os passos de países europeus como Dinamarca, França e Espanha, que suspenderam temporariamente a vacina após o registro de 11 casos de trombose venosa cerebral em mais de 17 milhões de inoculações. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou: “A Venezuela não dará permissão para que a vacina AstraZeneca seja usada em nossa imunização devido às situações que surgiram”.

Nesta quinta-feira, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) anunciou que seu comitê técnico avaliou que a vacina da AstraZeneca é “segura e eficaz” e que os benefícios superam os riscos. Depois disso, praticamente todos os países europeus que tinham suspendido a sua aplicação voltaram atrás.

No início de fevereiro, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) informou que já havia reservado para a Venezuela entre 1,4 e 2,4 milhões de doses da vacina desenvolvida por Oxford e pela AstraZeneca, por meio do mecanismo Covax. A Opas tem acesso a outros fabricantes com os quais poderia entregar as 12 milhões de doses às quais a Venezuela poderia ter acesso.

Foi necessário um acordo político entre o governo Maduro e a equipe do opositor Juan Guaidó, que ainda controla os fundos congelados no exterior com os quais a Venezuela poderia pagar pelos produtos. Um total de US$ 18 milhões garantiria a chegada de mais vacinas, que está prevista para maio.

Há três semanas foi acordado criar uma Mesa Técnica para a elaboração do plano de vacinação sob o controle do Unicef e da Opas. Na última semana, os professores foram vacinados. A Venezuela precisa de 40 milhões de doses para atingir a imunidade de 70% de sua população.

