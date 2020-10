EntornoInteligente | Sobresaliente promedio para la torada de El Yunque: US$ 4.198

Un remate que nos deja muchas satisfacciones de encuentros compartidos y buenos negocios. Les dejamos un resumen de lo vivido y nuevamente gracias! Gracias al equipazo de El Yunque, @megaagrouruguay, @scotiabankuy , familia, amigos, colegas, vecinos que nos acompañaron. pic.twitter.com/dM2dezbQ0T — El Yunque (@AngusElYunque) October 7, 2020

En el moderno local de ventas El Yunque, en Fraile Muerto, el escritorio MegaAgro remató los destacados toros y vientres de la raza Aberdeen Angus, con una abultada colocación de machos que se vendieron a US$ 4.198 de promedio.

Toda la torada fue colocada y se logró un precio máximo de US$ 9.120, se informó tras las ventas de una de las ofertas más buscadas en cada zafra de comercialización de reproductores bovinos.

— Megaagro (@MegaagroUy) October 6, 2020 En esta oportunidad se ofrecieron 110 toros PI de la raza Aberdeen Angus de dos años con datos de EPD's. Además se pusieron a la venta 40 vientres PI preñados a parir en noviembre y en abril; 150 vaquillonas SA (algunas de las cuales están preñadas para parir en noviembre y abril) y 80 vaquillonas para servir.

Las vaquillonas PI se vendieron a US$ 3.465 de promedio y las vaquillonas SA a US$ 1.155. Por su parte, las vaquillonas SA que van a parir en otoño obtuvieron un promedio de US$ 1.620, mientras que las que van a parir en noviembre hicieron un promedio de US$ 1.680.

