Disney sigue exhibiendo la larga cola del ratón

¿Alguien se acuerda de Super Ratón? Por estas horas, el más bien flacucho, chillón y siempre optimista Mickey Mouse se puso la capa de aquel hipertrofiado roedor animado. Lo es desde hace un buen tiempo, es cierto, pero su nueva figura apareció con todo su esplendor durante el “Día del Inversor” que celebró Disney . En un evento transmitido por streaming el pasado jueves, los popes exhibieron las finanzas de la mega compañia y detallaron su horizonte para los próximos cuatros años. Entre bombos y platillos, se divulgó un importante aumento de suscripciones de Disney + (efecto del lanzamiento en América Latina alcanzaron los 87 millones en todo el mundo), nuevos contenidos de su portfolio y la ampliación con una nueva plataforma destinada a contenido adulto.

Apenas algunas horas después del evento, las acciones del holding marcaron un récord histórico con una estimación de valor en 300 mil millones de dólares. La noticia también pegó en la competencia, específicamente en Netflix que sufrió un descenso en Wall Street. El tsunami de guarismos, declaraciones y proyecciones, por otra parte, se da en un marco en el que el streaming se afianza como el escenario de la disputa comercial y la reconfiguración de las majors.)

El CEO de la empresa, Bob Chapek, fue el encargado de revelar los números más relevantes y el horizonte para Disney de aquí a 2024. Para ese año estiman triplicar su cantidad de abonados en sus servicios de streaming (que incluye a los de ESPN y HULU en los Estados Unidos) y planean desembolsar unos 16 mil millones de dólares para generar contenidos (más de la mitad de los mismos están orientados a la cartera de Disney). De hecho, la estrella del VOD evalúa lanzar más de 100 títulos al año para engrosar su biblioteca digital. “El tremendo suceso que alcanzamos con nuestro portfolio exclusivo, con más de 137 millones de suscriptores en todo el globo, ha reforzado nuestra confianza en nuestra aceleración hacia un modelo de negocio basado en operaciones directas al consumidor”, especificó Chapek.

Una supernova en el streaming

El arribo de Star +, estimado para mediados de 2021 en esta región, fue una de las grandes novedades de la jornada. La marca será un servicio digital que contendrá series y películas destinadas al público adulto a partir de la cartera de contenidos absorbidos de FX, 20th Century Studios y Touchstone . Pero además de series (entre ellas se habla de una biopic de los Rolling Stones) y películas, la plataforma ofrecerá transmisiones deportivas dado que Disney también es dueña de ESPN. La señal podrá ser contratada de manera individual o dentro del paquete de Disney +. ¿Será este jugador un complemento para la señal de tevé paga o un vaciamiento de pelotas y competencias para el cable?

Hay Disney +

Las frutillas de esta enorme y empalagosa torta denominada “Investor Day” fueron las primicias en materia de contenidos para las múltiples pantallas de la compañía. Sin dar muchas especificaciones de fechas, se informó que Disney + planea lanzar aproximadamente una decena de series sobre Star Wars ; mismo número para series con personajes de Marvel; quince series de Disney live action, Disney Animation y Pixar ; junto con otras quince series ligadas a estos sellos pero con personajes totalmente nuevos. Todo el contenido “premium” se estrenará en salas cines o en canales de cable antes de ingresar al servicio de streaming.

Los acólitos Jedi tendrán que ir ampliando su iglesia. De la galaxia muy lejana se confirmó la realización de Obi-Wan Kenobi , protagonizada por Ewan McGregor y nuevamente con Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. También habrá dos series ambientadas en la era mandaloriana concebida por Jon Favreau y Dave Filoni: Rangers of the New Republic y Ahsoka , en la que Rosario Dawson encarnará a la padawan de pelo abultado. A esto se sumarán Andor (con Diego Luna en una precuela seriada de su personaje de Rogue One), Lando y algunas animaciones como The Bad Batch y Visions. Atención que Lucasfilm también es dueña de Indiana Jones y Willow, saga y film que tendrán su relanzamiento con un nuevo largometraje y una serie, respectivamente.

https://www.youtube.com/watch?v=L5s0hyXlJQ0 Por el lado de Pixar habrá largometrajes como Luca, Turning Red y Lightyear (Chris “Capitán América” Evans le pondrá su voz al juguete que viajó al infinito y más allá) . El Rayo McQueen también pide pista: los personajes de Cars tendrán su serie (2022). ¿Dos más de la lamparita? Dug Days, serie tipo spin off con en el perrito de Up como protagonista, y Win or Lose (2023) la primera serie original con personajes nuevos. Algo que no es menor en este carnaval de remakes, secuelas, reboots, precuelas y multiversos.

La ex factoría de Stan Lee no se queda atrás con la exploración inagotable de la cantera marvelita. Disney + ya tiene pautado el estreno de WandaVision en algunos días (15 de enero), le sigue The Falcon and The Winter Soldier (19 de marzo) y Loki (mayo de 2021) con Tom Hiddleston nuevamente en la piel del Dios vikingo de la farsa. Más adelante en el almanaque llegará la entrega animada What if…?, Hawkeye con Jeremy Renner, Secret Invasion con Samuel L. Jackson, y She-Hulk en la que Tatiana Maslany compartirá cartel con otros fortachones verdes encarnados por Mark Ruffalo y Tim Roth. En materia de largometrajes, entre otros, se producirá el tercer largometraje de la franquicia Ant-Man y Fantastic Four, Black Widow y Thor: Love and Thunder .

https://www.youtube.com/watch?v=lAqiHTwcXOY ¿Y qué hay específicamente de la casa del ratón? El estudio reveló que Raya y el último dragón debutará simultáneamente en Disney+ y en cines hacia el próximo marzo. No faltarán viejos conocidos en reversiones cinematográficas de Pinocho con Tom Hanks en el papel de Gepetto, la vuelta de las ardillitas Chip n’ Dale y Peter Pan & Wendy –con Jude Law como Capitán Garfio-. Ah, Amy Adams regresará al papel de Giselle en Desencantada. Porque en el universo de Disney puede ser –muy pero muy- amplio, pero nunca puede faltarle una princesa.

Raya y el último dragón

