Copa Simón Bolívar define a los 12 clubes que buscan ascender

Entre hoy y mañana, los 18 clubes participantes de la segunda fase de la Copa Simón Bolívar buscarán ocupar los 12 cupos para la tercera fase del campeonato que premiará con dos ascensos directos para la División Profesional 2021.

Cochabamba FC recibirá a Chaco Petrolero (15:30 en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya) en busca de revertir el 2-0 encajado en El Alto.

Municipal Tiquipaya, por su parte, visita a Deportivo Fatic (15:30 estadio Municipal Villa Ingenio) tras perder en casa 2-3 el miércoles pasado.

Hoy juegan: Oruro Royal vs Rosario Central (15:00), Stormers San Lorenzo vs EMH (15:00), Torre Fuerte vs Kivón (15:30), Real Tomayapo vs Fancesa (19:30)

Mañana: Libertad vs Satélite Norte FC (16:00), Independiente vs Quebracho (15:30) y Vaca Diez vs Mariscal Sucre (17:00)

Los partidos de la tercera fase serán sorteados

