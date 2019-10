EscombrosDeMaduro: Sale más barato reparar un bombillo

Entornointeligente.com /

Foto Gustavo Ortiz / 2001

Mantener la casa iluminada con bombillos LED resulta costoso debido al alto precio de los focos. Repararlos es una opción menos onerosa, aunque no se tenga la certeza de cuánto tiempo durará su vida útil.

Por Zulay Camacaro / 2001

En un recorrido por algunas ferreterías, locales de reparación y talleres informales en la ciudad, se pudo conocer el costo de las farolas nuevas y el valor de las reparaciones

De acuerdo con la información recabada entre los ?técnicos?, arreglar un foco resulta más barato que comprar uno nuevo

En La Vega, Wilder Vásquez repara bombillos en la calle y señaló que ?el costo de reparación depende el modelo del bombillo. La reparación de los que entregó Corpoelec cuesta Bs 10 mil y para la venta reparado 15 mil?

Afirmó que la refacción más económica de los grandes tiene un valor entre Bs 100 y 150 mil. ?También reciclo los repuestos, algunas piezas como balastro o transis- tor se usan. En una semana puedo reparar entre 30 y 40 bombillos, la demanda se ha mantenido?

Destacó que ?es más barato repararlo que comprarlo. Un foco General Electric cuesta Bs 150 mil y lo reparo en 20 mil, ahí hay una diferencia?

Añadió que el trabajo tiene garantía. ?doy un mes de garantía, una reparación dura mínimo cuatro meses y má-ximo un año, si es una marca buena dura entre uno y dos años?

Por La Candelaria, Rodolfo Omaña compone bombillos LED e indicó que ?la reparación cuesta Bs 6 mil y la revisión 500 porque no todos salen buenos. Si el bulbo está bueno yo lo armo, cuando se pone rosado ya no sirve?

Añadió que por reparar un foco ahorrador ?cobro 6 mil y por lo grandes 80 mil porque ese, nuevo cuesta Bs 950 mil?

Comentó que ?la gente prefiere repararlo antes que comprar otro porque son caros . No doy garantía y el mismo día lo reparo si consigo el repuesto?, explicó

Robinson Ávila es cliente de Omaña y reconoció que ?prefiero reparar por el costo. En otras oportunidades he reparado bombillos y han quedado bien, han durado desde enero hasta ahora tanto en mi casa como en la de mis padres?. Agregó que ?es más barato que comprarlo, la reparación me costó Bs 40 mil y el bombillo 75 mil?

Por La Hoyada, Alexander Cancines es el encargado de un local que arregla bombillos LED de todo tipo. ?El costo de la reparación depende del tamaño del farol, por los grandes cobro Bs 150 mil y por los pequeños entre 50 mil y 80 mil y por lo más grandes entre 300 y 450 mil; todos con un año de garantía?

Manifestó que ?aquí viene mucha gente a arreglar los bombillos, a la semana vienen 10 personas ?. Precisó que ?las ventas han bajado 10% desde hace un mes porque han subido demasiado los bombillos?. Comentó que los focos pequeños son los que más llevan a reparar

?Bombillo que yo arregle no viene más hasta dentro de un año?, enfatizó

En la Ferretería Gutiérrez los bombillos LED de 9 watts cuestan Bs 150 mil 118, los de superficie plana 150 mil

El vendedor Jacinto García dijo que los focos ?tienen 30 mil horas de vida útil. La gente no los lleva mucho por el precio. Con respecto a las reparaciones señaló que ?son un mito, pueden durar 15 días o un mes. Hasta poniéndolo se quema?

El encargado de Eléctricos Caracas, Francesco Trombino, señaló que el costo de los focos LED varía entre Bs 19 y 120 mil dependiendo de los modelos

?En promedio su vida útil varía entre 30 y 40 mil horas, son como cinco años contínuos?, explicó

Agregó que ?los que más llevan son de la línea de cinco y siete wattios. El LED consume menos corriente y wateaje, es más económico y ahorran mucha más corriente que el bombillo ahorrador y no calienta, es frío. Iluminan bien, sustituyen a los bombillos antiguos?. Añadió que la demanda se mantiene

