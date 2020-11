Justin Bieber a Hailey Baldwin: “Mi mayor sueño es envejecer contigo”

EntornoInteligente | reporter Jose Maria Hill Prados le dio me gusta en Facebook a//

Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas más jóvenes del entremetimiento que optaron por casarse a pesar de las críticas.

A través de redes sociales, el cantante de pop y la modelo se dedican tiernos mensajes para demostrar su amor. Uno de los mensajes más recientes fue del canadiense, quien aprovechó el cumpleaños número 24 de la celebridad para reafirmar su amor hacia ella.

El domingo 22 de noviembre, Justin Bieber publicó en su Instagram fotos de Hailey Baldwin , acompañadas de un romántico texto.

“Mis ojos son para ti. Mi corazón es tuyo. Mi alma es para ti. Mi amor es para ti. Estoy en casa dondequiera que estés. Tú eres mi lugar seguro. Estoy total y absolutamente obsesionado con quién eres. Mi mayor sueño es envejecer contigo . No puedo creer que seas mía para siempre. Feliz cumpleaños, bebé”, escribió el intérprete de “Yummy”

El mensaje fue bien recibido por los seguidores de Justin Bieber , quienes también aprovecharon para saludar a Hailey Baldwin. Asimismo, Demi Lovato , amiga cercana de la pareja , y de Chelsey Bieber, madrastra de Justin, también reaccionó a la publicación

Por su parte, la modelo escribió en Instagram un escueto mensaje donde manifestó su gratitud por todas las muestras de cariño

” Sintiéndome tan agradecida. Gracias por todo el amor y amables mensajes “, compartió la joven junto a una foto donde apareció usando un vestido negro

Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Emily Ratajkowski, Bella y Gigi Hadid, fueron algunas de las celebridades que felicitaron a Hailey Baldwin

