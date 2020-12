(Video) Porcionzón se disfraza del coronavirus para regresar a la tele: “La idea era llevar un mensaje”

Entornointeligente.com /

El humorista Carlos Ramos, el conocido Porcionzón, volvió a dos tradiciones decembrinas a las que los costarricenses han estado acostumbrados por casi 20 años: regresó a la televisión (fugazmente) y además se disfrazó.

Porcionzón, quien dejó de integrar el equipo de El chinamo de Teletica desde el año anterior y que acostumbró a la audiencia a aparecer con simpáticos y particulares trajes contando chistes en ese espacio, sorprendió a los espectadores este domingo 13 de diciembre. Él fue invitado al programa de temporada La cancha , que se transmite por TD Más del 13 al 27 de diciembre y que puede verse por canal 15 de Cabletica, por el app de TD Más y por sus redes sociales.

La sorpresa, además de tener al comediante en pantalla fue verlo disfrazado, pero más allá de su vestimenta, lo que dejó asombrados a muchos fue que usara un traje de coronavirus, el virus que desde hace nueve meses está presente en Costa Rica y que lleva un año haciendo estragos en el mundo. Como es usual, durante su intervención, Ramos contó chistes alusivos que estuvieron acompañados de su contagiosa risa

Tras la participación muchas personas empezaron a hacer comentarios jocosos sobre este regreso de Ramos a la tele. Consultado este lunes, el humorista comentó su propósito al usar este particular disfraz que, adelanta, le fue proporcionado por la producción del canal

“La idea fue sacarle al mal tiempo buena cara. Sacarle humor a ese bichillo. Mi propósito fue llegar a mensajear, a dar recomendaciones de distanciamiento y lavarse las manos; pero siempre hay quienes hilan delgado y dicen que no debe hacerse humor con algo que ha causado tantas muertes; repito: mi propósito es dar mensajes. Yo también tuve familiares enfermos, al igual que muchos costarricenses, pues esto es una pandemia. Más que todo esto era para dar mensaje y sacar humor”, afirma

Porcionzón se disfrazó como coronavirus para una participación especial; asegura que su intención fue usar el humor a fin de enviar mensajes de prevención. Foto: TD Más para LN Ramos reitera que lo suyo es el humor, que su intención jamás es hacer mofa de una situación tan delicada como la que vive el país y el mundo

“Este es un atuendo; todo mundo sabe que me pongo trajes. (…) La producción fue la que lo sacó (el traje). Ellos me dieron el atuendo y me pidieron que contara chistes, por eso me pagaron, a como está la situación uno no puede despreciar. La producción fue la que lo inventó y yo me lo pongo. Sabía que habría algunos detractores, pero ninguno de ellos viene a decirme que me va a pagar”, añadió

Ramos agregó que tras dos años fuera de la pantalla fue una experiencia agradable regresar pasajeramente. Sobre si podría reaparecer próximamente, por ejemplo en El Chinamo, dice que no cree, que habría que esperar al año que viene y que dependería mucho de si continúa con su vitalidad de siempre

Ramos, de 71 años, se ha disfrazado de más de 60 personajes, entre ellos los Minions, Blanca Nieves, astronautas y muchos otros más

En los últimos días, el humorista cuenta con una dosis extra de motivación, pues dice que su programa El chineadazo con la banda del menecazo , en el que comparte con otros comediantes nacionales, y que se escucha de lunes a viernes por Actual FM (107.1) de 6 a 9 a. m., ha recibido el apoyo del público y patrocinadores

“La gente tiene que entender que el traje se lo puso Porcionzón, el humorista, si se lo hubiera puesto el ministro de Salud es diferente. Yo di mensaje, conté chistes en los que decía que el bichillo estaba triste porque ya venía la vacuna” LEA TAMBIÉN Carlos Ramos: El Porcionzón a veces deja de reír

“Fue respetuoso y sensible” Christian Sandoval, presentador de La cancha , comentó que la iniciativa de llevar al humorista a la primera edición del programa fue del gerente general de operaciones René Picado Riba, quien quiso hacer un tipo de homenaje a su carrera. Aparte, con su presencia quisieron aportar la tradicional picardía de Ramos al programa

Sobre la idea de vestirlo de coronavirus, Sandoval explicó que quisieron tocar el tema de la pandemia de manera respetuosa y que “en medio de las circunstancias difíciles actuales consideraron que una gotita de humor no cae mal”

“Él nos expuso su show y dijo que iba a hablar de las peripecias que hemos pasado en la cuarentena. Siempre se habló de no caer en irrespeto ni de herir sensibilidades

“Creo que el fin principal fue que en medio de estas circunstancias complicadas, en medio de una situación sensible, no irrespetar nada. El show radicó en parte de confinamiento, de cuarentena y que eran parte de cosas que hay que ver con humor. Fue bastante respetuoso y bastante sensible”, dijo

El programa La cancha es presentado por Christian Sandoval y Gabriela Jiménez y unifica los espacios La platea y Contragolpe que presentan ellos respectivamente

El contenido de este espacio de temporada es futbolero y de entretenimiento para estos días de fin de año

