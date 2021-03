EntornoInteligente | Refutación al Consejo de Asuntos Hemisféricos de EEUU sobre la invasión a Panamá.

Por Julio Yao *

El Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) es una organización independiente no lucrativa, uno de los cuerpos más respetados de eruditos y formuladores de políticas de EEUU. El COHA hizo un análisis sobre la invasión el 15 de julio de 2008, que cito y comento a continuación (Julio Yao, El Monopolio del Canal y la Invasión a Panamá, Editorial Chen, 2019).

1. COHA: “En diciembre de 1989, el Presidente Bush decidió remover a la fuerza a Manuel Noriega para que compareciera a juicio en EEUU por tráfico de drogas y cargos conexos. La operación ‘Operación Causa Justa’ no solamente violó el derecho internacional, sino que desestabilizó a Panamá severamente – un efecto que el país siente hasta hoy”.

JY: La decisión de remover a Noriega se remonta a 1986, cuando el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) determinó desestabilizarnos para abrogar los Tratados, mantener las bases militares “bastante más allá del año 2000”, impedir que Japón controlara el Canal y perpetuar el poder de EEUU sobre la vía. “Causa Justa” fue el último nombre de la operación, planificada bajo Reagan.

Panamá no fue desestabilizada: fue destruida. La desestabilización, que incluía operaciones encubiertas y guerra psicológica, se originó el 10 de diciembre de 1985, cuando John Poindexter, director del CNS, amenazó a Noriega por no doblegarse ante exigencias inaceptables.

Como parte de las acciones arbitrarias, el Departamento de Estado autorizó el congelamiento ilegal de activos públicos y privados de Panamá y la confiscación de aviones de Air Panamá en Florida.

2. COHA: “La decisión de Bush de intervenir con fuerza militar fue un resultado directo de la crisis creada por el ascenso de Noriega al poder”.

JY: La decisión de Bush de intervenir militarmente fue resultado del fracaso de EEUU para derrocar a Noriega tras sanciones multilaterales. No era una crisis de Panamá sino de EEUU, nacida de un problema suyo que Washington no podía resolver. El ascenso de Noriega al poder no creó la crisis: todos fuimos víctimas de la crisis de la política exterior de EEUU que explotó cuando Washington quiso alcanzar objetivos estratégicos ilegítimos.

3. COHA: “A finales de los ochenta, la represión del tráfico se convirtió en centro focal de la Guerra contra las Drogas y, en consecuencia, el involucramiento de Panamá en el comercio de la droga se convirtió en la clave básica para las relaciones turbulentas para las dos naciones”.

JY: El involucramiento, supuesto o no, de Panamá o Noriega en el tráfico de drogas nunca fue una causa seria de las “relaciones turbulentas”. Éstas se hicieron turbulentas cuando Noriega decidió rechazar las órdenes de Poindexter. Si hubiese sido obediente y traidor, Noriega estaría en un exilio dorado y no en la cárcel.

4. COHA: “La caída en desgracia de Noriega estaba fundamentada en su condena en ausencia en 1988 por tráfico de drogas en una corte de EEUU“.

JY: La comparecencia de Noriega ante una corte de EEUU fue una grave violación del derecho internacional, de la Constitución norteamericana y de tratados humanitarios.

5. COHA: “Cuando el Presidente Bush tomó posesión en 1989, heredó una situación ingobernable en Panamá mientras que Noriega se movía para consolidar el poder, habiendo amañado las elecciones presidenciales que acababan de concluir y transformado el gobierno en una dictadura de facto”.

JY: Bush no heredó una situación ingobernable en Panamá: él ayudó a producir la “situación ingobernable” desde cuando era director de la CIA, luego vicepresidente y uno de los “amigos” de Noriega.

Las elecciones presidenciales nunca llegaron a una conclusión desde el punto de vista legal e institucional. El “amañamiento” de las elecciones fue anterior a su terminación inconclusa: Panamá capturó a un agente confeso de EEUU que operaba ilegalmente una emisora clandestina durante las elecciones (Kurt Muse), mientras que la potencia financió ilegalmente con 10 millones de dólares a la oposición. Kurt Muse fue el primer liberado de la cárcel por los invasores.

El gobierno de Noriega no se convirtió en una dictadura de facto en mayo de 1989, porque fue el de EEUU el que proclamó a principios de 1988 que el “Régimen Noriega/Solís Palma” constituía “una seria amenaza a la política exterior y los intereses vitales de EEUU” y decidió no reconocer al gobierno de Solís Palma, tratando de insuflar legitimidad al “gobierno en el exilio” del expresidente Eric Arturo Del Valle. Jamás un no reconocimiento convierte a un gobierno en “dictadura de facto” (pero así es la jerga de Washington).

6. COHA: “Después de las elecciones fraudulentas… la administración Bush se vio forzada a considerar opciones militares”.

JY: Las intervenciones de EEUU anularon toda legitimidad a los comicios. Las opciones militares jamás son una opción, salvo en legítima defensa. Fueron fuerzas de EEUU las que mataron a agentes de la Policía Nacional mucho antes de la invasión, para provocar la respuesta violenta de las Fuerzas de Defensa.

7. COHA: “El 16 de diciembre de 1989, Noriega castigó a EEUU en su discurso y afirmó que ‘las relaciones entre los dos países (estaban) ahora en un estado de guerra’.”

JY: Noriega se defendió de una agresión y denunció a las fuerzas norteamericanas por invadir a Panamá desde 1987 y dijo que un estado de guerra existía entre los dos países por el intervencionismo imperante, no que Panamá le declaraba la guerra a EEUU, como festinaron los medios.

8. COHA: “E17 de diciembre de 1989 las fuerzas panameñas abrieron fuego sobre un auto que llevaba a cuatro unidades de servicio de EEUU desarmados, matando al marino teniente Robert Paz.”

JY: Fue una fuerza de tareas de la inteligencia naval de EEUU, la que, en desobediencia de los controles militares del Cuartel Central, abrieron fuego contra sus instalaciones matando a un niño. Ellos habían alquilado una camioneta que estaba repleta de armas; y a estas unidades, conocidas como “Rudos Caballos de Batalla” (“The Hard Chargers”) se les había asignado la tarea de provocar a las Fuerzas de Defensa de Panamá. Los “Machos de Monte” a cargo del punto de control dispararon en legítima defensa.

9. COHA: “Bush describió los objetivos de la operación: ‘para salvaguardar la vida de americanos, defender la democracia en Panamá, combatir el tráfico de drogas y proteger la integridad del tratado del Canal de Panamá’.”

JY: El General Fred Woerner, jefe del Comando Sur ubicado en Panamá, manifestó que no era verdad que las vidas de ciudadanos estadounidenses estuvieran en peligro. Por su franca oposición, Woerner fue removido del cargo y reemplazado por el psicópata Maxwell Thurman, conocido como “el loco Max” (Mad Max”) desde Vietnam.

Tampoco es verdad que la invasión se proponía “combatir el tráfico de drogas”: EEUU reinstaló en el poder a gente que de muchos años antes era mencionada en sus tribunales como traficantes de drogas y contra los cuales había indictments. No es verdad que la invasión tenía como objeto “proteger la integridad del Tratado”: el CNS tomó la decisión en abril de 1986 de desestabilizar a Panamá para anular los Tratados.

Desde 1988, la Comisión del Canal (bajo control de EEUU) había incumplido los Tratados al retener los pagos anuales que debía realizar a Panamá. El Canal cerró operaciones por primera vez en su historia a requerimiento de EEUU, y Panamá no tuvo ningún rol en esa decisión.

No es verdad que la invasión perseguía restaurar la democracia en Panamá porque este fin no se logra destruyendo la soberanía, la cual es un deber de los panameños. La democracia en Panamá fue y es el ejercicio del poder de la oligarquía.

10. COHA: “Si el éxito es definido en cuanto a si el resultado de la política alcanzó sus objetivos originales específicos, entonces la Operación Causa Justa fue sin duda exitosa… Noriega fue capturado el 3 de enero de 1990, una ‘democracia’ de algún tipo fue devuelta a Panamá, la integridad del tratado sobre el Canal fue mantenida, y los ciudadanos estadounidenses fueron alejados de todo daño, aún si no hubiesen nunca estado en peligro.”

JY: La Operación Causa Justa fue exitosa en cuanto mantuvo a los japoneses distantes del control del Canal y lejos de la posición estratégica de Panamá. Pero Noriega no fue “capturado”: él buscó asilo o refugio en la Nunciatura y fue engañado, traicionado y presionado por el representante diplomático de la Iglesia, el Nuncio Sebastián Laboa, quien lo convenció de rendirse pues podría correr la misma suerte de Mussolini (destrozado por masa campesina).

Laboa amenazó con abrir las puertas de la Nunciatura a las masas sedientas de sangre. Las tropas del Comando Sur rodearon y presionaron a la Nunciatura con “hard rock”, todo ello en violación de los tratados sobre asilo territorial y diplomático. En esas circunstancias, Noriega fue secuestrado ilegalmente por los invasores.

La invasión instaló inconstitucionalmente y en violación del derecho internacional un régimen de ocupación. Desde 1988 – antes de la invasión — EEUU había eliminado dos conquistas del Tratado: la Junta Combinada de Defensa y el Comité Conjunto, amén de promulgar la Ley 96-70 del Senado de EUA y las ilegales enmiendas que destruyeron ambos tratados.

11. COHA: “El 22 de diciembre de 1989, dos días después del inicio de Operación Causa Justa, la OEA aprobó una resolución que denunciaba el involucramiento militar de EEUU en Panamá, citando el irrespeto a la soberanía estatal y la muerte innecesaria de cientos de civiles panameños”.

JY: La OEA nunca denunció a EEUU por su nombre y nada dijo sobre la “muerte innecesaria de cientos de civiles panameños”.

12. COHA: “Debido a que Bush cometió tantas metidas de pata al tratar con Noriega durante 1989/1990, Washington le debe a Panamá ayuda en sus esfuerzos de extraditar a Noriega a Panamá y no a Francia, si ello es deseado por los panameños… Es hora de que Estados Unidos sane la cicatriz dejada en Panamá devolviendo a Noriega a su patria, de manera que la verdadera justicia finalmente sea alcanzada”. (1)

JY: Estoy de acuerdo.

_______________

Nota

(1) Washington NO devolvió a Noriega a Panamá: lo envió a Francia, a petición del presidente traidor, Martín Torrijos. Después de Francia, lo enviaron a la cárcel en Panamá. El general Manuel A. Noriega murió (o lo ejaron morir), estando en prisión, en un hospital público: el Hospital Santo Tomás, para pacientes de caridad.

(*) Julio Yao, analista internacional, ex Asesor de Política Exterior de Omar Torrijos y ex Agente de Panamá ante la Corte Internacional de Justicia

