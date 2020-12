La oposición se farreó el 2020, ¿también el 2021?

La oposición no solo ha sido una especie de espectador lejano, sino que intrascendente en los grandes temas del país. Un rol menos que mediocre en la crisis social y luego la del COVID-19, una actuación poco contundente y confusa a la hora de instalar los temas del proceso constituyente, sumado esto a la incapacidad de defender los escaños reservados para los pueblos originarios. ¿Es posible entender que en un país casi el 80% de los chilenos votó por cambiar la Carta Magna actual y que la oposición no fuera capaz de capitalizar ese momento? Es evidente que quienes se movilizaron fueron los ciudadanos y no los partidos, pero al menos pudieron tener la inteligencia de intentar dar curso a ese sentir de la gente. Solo un mes después del plebiscito –cuando el oficialismo estaba en el suelo– no pudieron armar una lista común para las primarias de alcaldes y gobernadores Hoy, a diferencia de hace tres meses, el panorama opositor es más negro, pese a que el escenario debería ser más auspicioso luego del plebiscito. Tenemos al Frente Amplio más dividido que antes –a punto de quebrarse por completo–, a lo que se suma la renuncia de los diputados Vidal y Castillo a RD. Además, el proyecto del segundo retiro del 10% agudizó más la falta de capacidad para actuar unitariamente. El voto de tres senadores –Lagos, Goic y Letelier– hundió completamente el proyecto que había sido votado mayoritariamente en la Cámara, en lo que pareció un intento de contener a Pamela Jiles, más que facilitar que a la gente le llegaran pronto sus propios recursos –argumentaron que, si La Moneda llevaba el proyecto al TC, se retrasaría todo–. Porque, más allá de la jugada política del Gobierno para que fuera “su proyecto” el que se aprobara –pese a ceder todo, en particular las convicciones–, quedaron en evidencia las divisiones de las oposiciones El próximo 11 de enero vence el plazo para inscribir las listas para constituyentes. Será la última prueba de fuego –y oportunidad–, para los dos bloques que intentan adjudicarse la representatividad de la oposición, sin señales de que puedan conciliar una oferta al país: Unidad Constituyente y el Frente Amplio-PC, pese a que ese camino es un suicidio político. La única opción de alcanzar los 2/3 en este proceso es que vayan en una lista común, de lo contrario, le estarán entregando los temas críticos a la derecha. Qué mejor ejemplo que recordar cuando el 7 de enero se votó en el Senado el proyecto para que el agua pasara a ser bien de uso público, y todos los senadores de Chile Vamos estuvieron en contra, no pudiendo superar el alto quórum requerido para su modificación De no lograr un acuerdo para la Convención Constitucional, es probable que gran parte del esfuerzo hecho por la ciudadanía –no los partidos– para cambiar la Constitución, termine generando una gran frustración. Y eso provocaría la molestia e indignación de mucha gente que cifró esperanzas de cambio para el país, con una demanda exigida en las calles. Que después “las oposiciones” y sus dirigentes no digan no lo vimos venir

El próximo 11 de enero vence el plazo para inscribir las listas para constituyentes. Será la última prueba de fuego –y oportunidad– para los dos bloques que intentan adjudicarse la representatividad de la oposición, sin señales de que puedan conciliar una oferta al país: Unidad Constituyente y el Frente Amplio-PC, pese a que ese camino es un suicidio político. La única opción de alcanzar los 2/3 en este proceso es que vayan en una lista común, de lo contrario, le estarán entregando los temas críticos a la derecha. Qué mejor ejemplo que recordar cuando el 7 de enero se votó en el Senado el proyecto para que el agua pasara a ser bien de uso público, y todos los senadores de Chile Vamos estuvieron en contra, no pudiendo superar el alto quórum requerido para su modificación.

