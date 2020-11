Daisy Liong A Kong is niet meer

PARAMARIBO – Voorwaarts is in rouw gedompeld om zijn voorzitter Daisy Liong A Kong, die vrijdag op 84-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies. Ondanks hij hen vanwege zijn fysieke gesteldheid nog recent had aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter, had bestuurslid Ronald Bottse niet gedacht dat deze functie zo snel en op zo een manier vacant zou worden. Het zal niet gemakkelijk zijn om hem te vervangen. Liong A Kong, die ook voorzitter is geweest van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), was namelijk een man met veel leidinggevende kwaliteiten

PARAMARIBO – Voorwaarts is in rouw gedompeld om zijn voorzitter Daisy Liong A Kong, die vrijdag op 84-jarige leeftijd zijn laatste adem uitblies. Ondanks hij hen vanwege zijn fysieke gesteldheid nog recent had aangegeven op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter, had bestuurslid Ronald Bottse niet gedacht dat deze functie zo snel en op zo een manier vacant zou worden. Het zal niet gemakkelijk zijn om hem te vervangen. Liong A Kong, die ook voorzitter is geweest van de Surinaamse Voetbalbond (SVB), was namelijk een man met veel leidinggevende kwaliteiten.

Ex-Voorwaarts-speler en coach Kenneth Jaliens en Bottse sommen in afzonderlijke gesprekken met de Ware Tijd nagenoeg dezelfde vaardigheden op waarover Liong A Kong beschikte. De coach zegt de overleden voorzitter altijd te hebben bewonderd, omdat die zelfs in rumoerige tijden met heel veel rust en tactvol optreden naar oplossingen zocht. “Ik heb de heer Liong A Kong als speler en als trainer meegemaakt bij Voorwaarts en mijn volste bewondering ging altijd uit naar zijn leidinggevende capaciteiten”, aldus Jaliens.

Hij benadrukt dat dit niet alleen bij Voorwaarts te merken was, maar ook binnen het bedrijfsleven. Dat vindt ook oud-sportjournalist Raymon Wimpel, bij wie het nieuws erg hard aankwam. Liong A Kong heeft binnen verschillende bedrijven als directeur gediend. “Hij is een hele trotse en ontzettend goede meneer geweest”, looft Bottse hem.

Hij heeft Liong A Kong in verschillende hoedanigheden binnen Voorwaarts meegemaakt. “Hij was heel principieel, maar ook heel eigenwijs”, vertelt Bottse lachend. Hij is enorm trots op de overleden voorzitter, die op verschillende momenten bij Voorwaarts het verschil heeft kunnen maken tussen leven en dood. Vooral in de laatste decennia zijn er vaker momenten geweest waarbij Voorwaarts ten onder dreigde te gaan. “En hij was er steeds weer bij”, aldus Bottse, die de overledene in diens periode als ondervoorzitter bij de club heeft leren kennen. “Hij heeft veel voor de vereniging betekend, maar ook voor het voetbal in het algemeen. Het algemeen belang ging altijd voor en soms boven dat van Voorwaarts zelf.”

Bottse zegt dat er vorige week woensdag voor het laatst met Liong A Kong is vergaderd. Hij maakte hen toen duidelijk dat zij zo snel mogelijk naar een nieuwe voorzitter op zoek moesten, omdat hij het fysiek niet meer zo goed aankon. “Dat was de laatste boodschap, niet wetende dat hij een week daarna zou overlijden. Ik weet dat hij daar boven een mooie plek zal krijgen, omdat hij die ook verdient.”

Jaliens zegt dat Liong A Kong ook als voorzitter van de SVB belangrijk is geweest. Onder zijn leiding is er in 1995/96 voor gezorgd dat er weer werd gevoetbald in Suriname. Na een geschil tussen de SVB en de topsectieclubs werd de competitie voor enkele maanden stilgelegd. De verenigingen kwamen onderling bij elkaar en besloten zelfs wedstrijden te organiseren. Het toenmalige bestuur sleepte hen toen voor het gerecht, maar verloor deze zaak. De clubs hadden toen als opdracht een bestuur te kiezen en Liong A Kong werd voorzitter

