Matthew McConaughey explicó por qué en sus memorias no ahondó en el abuso sexual que sufrió a los 18 años

El actor Matthew McConaughey sorprendió al revelar en sus memorias recientemente publicadas, que cuando tenía 18 años fue abusado sexualmente por un hombre.

En “Greenlights”, el ganador de un Oscar a Mejor actor por su trabajo en “El club de los desahuciados” (2014) relató a grandes rasgos que el hecho ocurrió en la parte trasera de una camioneta, cuando él estaba inconsciente .

McConaughey también dio a conocer que cuando tenía 15 años, fue chantajeado para tener sexo por primera vez . “Estaba seguro de que me iría al infierno”, señaló.

Las revelaciones impactaron en los seguidores del actor, quienes cuestionaron por qué este no entregó más detalles de ambos hechos . Es por esto que la periodista estadounidense Tamron Hall le preguntó sobre el tema en su programa “Tamron Hall Show”.

“Nunca en tus memorias detallas esos eventos. Siento curiosidad por qué no entraste en mayores detalles “, le planteó la periodista.

“Buena pregunta”, respondió McConaughey. Y continuó: ” No hay nada que me parezca constructivo sobre los detalles (…) Sentí que esos detalles podrían haber sido tomados como voyerismo”.

“Ese hubiera sido el titular equivocado , porque también escribí en el libro que nunca me sentí como una víctima”, agregó

Asimismo, explicó que aunque en ambas ocasiones objetivamente sí fue una víctima, eso no significa que haya seguido adelante con su vida sintiéndose permanentemente así o que esos dos hechos lo hayan convertido en el hombre que es

“Esos dos eventos me ocurrieron cuando tenía 15 y 18 años. Si me hubieran ocurrido cuando era más joven, quizás me hubieran confundido. Pero cuando pasaron, fue muy claro para mí que estaban mal, que no eran lo ideal, que no era como debía pasar “, sostuvo

En ese sentido, McConaughey explicó que gracias a que él tenía esa claridad, los hechos no quedaron dando vueltas en su cabeza y no se convirtieron en un asunto en el que tuviera que trabajar. ¿Encontraste algún error? Avísanos

