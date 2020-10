Bastonária da Ordem dos Enfermeiros duvida que Marcelo “tenha ficado mais sossegado”

Entornointeligente.com /

A presidente da Ordem dos Enfermeiros afirma que, “lamentavelmente”, não pôde tranquilizar Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao plano outono/inverno traçado pelo Governo para combater a pandemia. Ana Rita Cavaco garante que o plano “só é bom no papel”, mas que no terreno peca por escasso e por se limitar a medidas avulsas. “Penso que o senhor Presidente quis ouvir os representantes dos profissionais de saúde para ele próprio ficar mais tranquilo em relação às respostas do sector nesta segunda vaga da pandemia”, refere ao Expresso, embora não acredite que “tenha ficado mais sossegado”.

