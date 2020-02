“Há uma atuação legal e legítima por parte de um agente da autoridade”, diz novo diretor da PSP sobre detenção de Cláudia Simões

Entornointeligente.com /

O novo diretor nacional da PSP, comentou, esta segunda-feira, o caso de Cláudia Simões, mulher detida numa paragem de autocarro na Amadora, no dia 19 de janeiro, e que alega ter sido espancada por um agente da polícia. Manuel Augusto Magina da Silva diz que o que viu no vídeo, que se tornou viral nas redes sociais foi “um polícia a cumprir as suas obrigações e as normas que estão em vigor na PSP“, não tendo visto “qualquer infração”.

“Há uma atuação legal e legítima por parte de um agente da autoridade. Há uma resistência na condução para identificação e há efetivamente uma ação de resistência ativa contra o agente que decidiu proceder à detenção, que foi o que aconteceu. O que se passou depois, que não está documentado no vídeo, obviamente será devidamente esclarecido no âmbito do processo crime e o processo disciplinar a decorrer na IGAI”, disse aos jornalistas Magina da Silva, no final da sua tomada de posse no Ministério da Administração Interna.

O novo diretor da PSP disse ainda que quer responsabilizar os agentes que tenham “comportamentos discriminatórios” e defender “os bons polícias que, muitas vezes, são injustamente atacados na praça pública”

“Vamos exigir que os polícias cumpram com a lei, que os polícias respeitem os direitos liberdades e garantias, que os polícias não tenham comportamentos discriminatórios e extremismo de qualquer tipo”, referiu, realçando depois que também vai defender “os bons polícias e os polícias que, muitas vezes, são injustamente atacados na praça pública quando apenas cumpriram as suas funções e os regulamentos que estão em vigor”

