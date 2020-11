Se espera un nuevo rodaje de la mano con el actor de contenido para adultos Jordi “El Niño Polla”; él compartió escenario con una actriz española, siendo Kesha Ortega la única latina en forma parte de esta producción The post Kesha Ortega celebra cerrar este 2020 llena de éxitos appeared first on LaPatilla.com Source: La Patilla

La actriz de contenido para adultos Kesha Ortega , no para de cosechar éxitos en “el viejo continente”; a través de las plataformas digitales se ha visto la criolla muy feliz. Semanas atrás celebró el aniversario de trabajar con la importante marca internacional Fashion Nova; en su cuenta de Instagram posteó instantáneas referentes a este aniversario. Es importante resaltar que esta firma viene trabajando con grandes celebridades.

Se espera que para el mes de diciembre traiga una sorpresa. Kesha ha dejado claro que no ha parado de trabajar, por lo que hace entender que hay bastante material por salir a la luz pública.

En una entrevista la venezolana dijo: “Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo; entre ellos mi maquilladora y estilista Emilshen Acevedo. También a mi fotógrafo, que es venezolano, Yiste Jiménez; mi diseñador web Giuseppe Camella y el equipo de audiovisual Raquel Pérez y Andrés Oropesa entre otras personas que han creído en mi trabajo, seguimos trabajando”.

Se espera un nuevo rodaje de la mano con el actor de contenido para adultos Jordi “El Niño Polla”; él compartió escenario con una actriz española, siendo Kesha Ortega la única latina en forma parte de esta producción

