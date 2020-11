Champions: Una vida extra para el Real Madrid; Bayern, Liverpool y City con autoridad indiscutible

Entornointeligente.com /

El Real Madrid , con grandes apuros y a duras penas, sumó sus tres primeros puntos y logró sobrevivir en la fase de grupos de la Champions League que tiene encarrilada el Bayern Múnich, el Liverpool y el Manchester City , que transitan por el torneo con una autoridad indiscutible.

Es el cuarteto en el que está inmerso el cuadro de Zinedine Zidane , el Grupo B, el más enredado de los que componen este tramo de la competición. El triunfo del Real Madrid ante el Inter (3-2) deja al conjunto transalpino sin el margen de error que antes amenazaba al español.

Sin embargo, a pesar de la victoria los síntomas del equipo blanco no son fiables. Está sobre el alambre el grupo de Zidane que pudo quedar prácticamente fuera del torneo por momentos.

Resultados Champions League -tercera ronda martes- ESPN A los goles de Karim Benzema y Sergio Ramos respondieron los de Lautaro Martínez e Ivan Perisic . Rodrygo , cuando peor estaba su equipo, deshizo la igualada y su el Real Madrid sacó el cuello

Los tres puntos equilibran al conjunto madridista en la segunda plaza con el Shakhtar sonrojado en Ucrania por el Borussia Monchengladbach (0-6)

El representante alemán, líder con un punto de ventaja, puso en su sitio al Shakhtar (0-6). Bajó de la nube al cuadro ucraniano apartado ya de la primera plaza que insospechadamente ocupaba en las dos primeras fechas

Fue la tarde del francés Alassane Plea que firmó un triplete y contribuyó en otro firmado por Lars Stindl . El argelino Ramy Bensebaini y un autogol de Valery Bondar rubricaron la goleada de la sesión

Mientras, los campeones de las dos últimas ediciones, el Bayern Múnich y el Liverpool, además del Manchester City siguen a lo suyo. En pleno ecuador de la fase están a un paso de los octavos de final

Al conjunto alemán tardó en encontrar la inspiración para dar la vuelta a la situación y remontar al Salzburgo (2-6), que tomó ventaja con el tanto del germano Mergim Berisha a los cuatro minutos

Un penalti transformado por el polaco Robert Lewandowski y un autogol del danés Rasmus Kristensen al borde del descanso dieron un vuelco al panorama antes del intermedio

Bayern Munich festeja su goleada en la Champions League Getty Images El orgullo austríaco equilibró la situación a la hora de juego con el gol del japonés Masaya Okugawa . Hasta que Jerome Boateng y Leroy Sane , en cinco minutos, pusieron las cosas en su sitio al firmar el del triunfo muniqués. Lewandowski amplió su renta y Lucas Hernández firmó el sexto en el añadido para redondear la victoria

El Bayern consolidó su condición de favorito del Grupo A mientras el Atlético Madrid desperdició una buena ocasión de asentarse como segundo y salió de Moscú con un empate que sabe a poco (1-1). El uruguayo Jose María Giménez acaparó casi todo el protagonismo. En el minuto 18 adelantó al conjunto rojiblanco pero después provocó con una mano el penalti que supuso la igualada de Anton Miranchuk

Fue un monólogo rojiblanco que no tuvo premio. Aún así es suya la segunda plaza con dos de renta sobre el Lokomotiv y tres respecto al Salzburgo

El Manchester City y el Oporto dan cuerpo al Grupo C. Tiene pinta que serán los inquilinos de las dos primeras posiciones. El equipo de Pep Guardiola no dejó pasar la ocasión de superar al Olympiacos. No falló. Ferrán Torres, el hombre del momento en el Etihad. Marcó antes del cuarto de hora para que su equipo encarrilara el partido. Gabriel Jesús lo sentenció en el tramo final y Joao Cancelo puso la guinda

Selecciones Editoriales Cómo Ronaldo el “Fenómeno” rompió con el Inter y se fue al Real Madrid en 2002 Héctor Herrera festeja con asistencia ser el mexicano con más juegos en Champions Sergio Ramos llegó a 100 goles con el Real Madrid y se acerca a Iván Zamorano y Ronaldo Nazario 2 Relacionado El Oporto rentabilizó el mal momento del Olympique Marsella, que hasta falló un penalti (3-0). El maliense Moussa Marega abrió el marcador a los cuatro minutos y seis después pudo empatar el cuadro galo pero Dimitri Payet falló desde los once metros

No hizo lo mismo Sergio Oliveira , que transformó el que tuvo en sus botas pasada la media hora para ensanchar las distancias. En la segunda parte, el colombiano Marulanda Fernando redondeó el triunfo luso que hunde al Olympique

El portugués Diogo Jota ha sido un hallazgo para el Liverpool, que sumó su tercer triunfo. Recupera su identidad, el rodillo, el cuadro de Jurgen Klopp que a la media hora, con un doblete del luso, tenía encarrilada la cita en Bérgamo contra el Atalanta (0-5). Marcó otro más el portugués. A su fiesta se sumaron Mohamed Salah y Sadio Mane

El Ajax aprovechó el tropiezo italiano y su dulce salida a Midtjylland para sumar los tres puntos y arrebatar el segundo lugar del cuarteto al Atalanta (1-2)

El brasileño Antony y el croata Dusan Tadic encarrilaron el choque para el cuadro holandés aunque su rival volvió al partido con la respuesta de Anders Dreyer , que acortó distancias

Ajax ganó de visitante Getty Images

