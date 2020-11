EntornoInteligente | ¿Quién es Alexander Yánez, el “embajador” impuesto por Maduro en Bolivia?

The post ¿Quién es Alexander Yánez, el “embajador” impuesto por Maduro en Bolivia? appeared first on LaPatilla.com

Entornointeligente.com /

Foto: Cortesía.

El régimen se regocija ante su regreso este lunes a la Embajada de Venezuela en Bolivia tras asumir la presidencia de esa nación Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Y para ello, designó a Alexander Yánez como nuevo “embajador” que pondrá fin a los avances del cuerpo diplomático del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.

Por lapatilla.com

Justo antes de su nombramiento, Yánez ejercía como viceministro para “Asuntos Multilaterales” en la Cancillería de Venezuela desde 2019 por lo que no es la primera vez que asume un cargo diplomático para el régimen chavista.

Yánez también se desempeñó como Viceministro para América Latina y el Caribe en el 2014.

En 2009 fue designado como encargado de negocios Ad Interim en Belice y en 2010 como ministro consejero de Venezuela en Perú y, posteriormente, fue embajador en ese país.

Con anterioridad, fungió en 2005 como director general del Despecho del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La trayectoria de Yánez demuestra que no es ningún desconocido para Nicolás Maduro y su cúpula corrupta, por lo que no es de extrañar que fuera elegido para usurpar las funciones del embajador del Gobierno legítimo José Cumare Hernández.

The post ¿Quién es Alexander Yánez, el “embajador” impuesto por Maduro en Bolivia? appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

Entornointeligente.com