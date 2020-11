João Ferreira apresenta mandatária

Entornointeligente.com /

Heloísa Apolónia é a mandatária nacional de João Ferreira. Heloísa Apolónia é dirigente do Partido Ecologista “Os Verdes” e vereadora na Câmara de Oeiras. “Empenhada nas causas ecologistas, foi deputada à Assembleia da República entre 1995 e 2019, onde assumiu a defesa do direito do país ao seu desenvolvimento sustentável, a afirmação da soberania nacional e dos interesses dos trabalhadores e do povo”, refere, em comunicado, a candidatura de João Ferreira.

A candidatura do eurodeputado comunista considera que com esta decisão “dá mais um passo na dinâmica de alargamento de apoios, confirmando a sua vinculação aos valores de Abril, também no que concerne à defesa do ambiente, da proteção dos ecossistemas e da biodiversidade”.

João Ferreira defendeu, ontem, que o país estaria em melhores condições para enfrentar a pandemia se a Constituição da República fosse cumprida. “Defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição não pode ser encarado como uma mera formalidade”, mas algo que o Presidente da República “pode e deve usar para garantir o caminho de desenvolvimento”, disse, nas Caldas da Rainha, o candidato apoiado pelo PCP.

