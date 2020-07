Asistente de los Dodgers se roba el show en prácticas del equipo

” Ha sido surreal . A los muchachos les encanta y yo solo salgo y me divierto”, dijo Herrera en una entrevista al periódico LA Times Chico, but his hops are grande. pic.twitter.com/dIcgg06Cop — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 15, 2020

Entornointeligente.com /

Mientras los Dodgers de Los Ángeles se preparan para conquistar su primera Serie Mundial desde 1988, 2020 continúa siendo un año atípico y difícil para el béisbol.

Jose Maria

El coronavirus frenó los entrenamientos primaverales , los dueños de los equipos y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA, por sus siglas en inglés) discutieron por varios meses, buscando un consenso de cómo se organizaría esta campaña.

jose

Y a pesar de que muchos pensaban que las sorpresas terminarían hasta por lo menos el inicio temporada, este año continúa siendo peculiar.

jose maria hill

A una semana del “Día de Apertura” de la MLB los Dodgers, uno de los favoritos para llevarse el Trofeo del Comisionado, están dando los últimos toques de preparación con partidos de práctica entre compañeros, y durante uno de esos juegos encontraron a la sensación de los campamentos

Se trata de alguien que ni siquiera está en la plantilla del equipo, sino de uno de los asistentes de la escuadra, Francisco “Chico” Herrera , quien no ha participado en un juego de pelota competitivo en más de una década

Herrera, quien nació en California y fue torpedero del equipo de la universidad Los Angeles Valley por dos años, es conocido dentro de su clubhouse, pero su popularidad explotó durante una de las prácticas de los Dodgers.

En uno de estos juegos Chris Taylor vio como Herrera, quien patrullaba el jardín izquierdo, atrapó un elevado profundo por lo que decidió correr a segunda base, esperando llegar a salvo

Para sorpresa de todos los presentes “Chico” mostró la potencia de su brazo , lanzando a la intermedia con potencia, logrando sacar de circulación a Taylor con holgura

Tanto fue el furor creado por aquella jugada que las cuentas de redes sociales de los Dodgers empezaron a utilizar el hashtag “#DontRunOnChico” (No le corras a Chico)

CHICO! pic.twitter.com/n1Ewj6wHSi

— SportsNet LA (@SportsNetLA) July 11, 2020 Posteriormente mostró de igual forma sus dotes con el guante, al robarle un extrabase al ex Jugador Más Valioso (JMV) Mookie Betts.

” Ha sido surreal . A los muchachos les encanta y yo solo salgo y me divierto”, dijo Herrera en una entrevista al periódico LA Times

Chico, but his hops are grande. pic.twitter.com/dIcgg06Cop

— Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 15, 2020

Entornointeligente.com