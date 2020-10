'Distanciamiento social', la serie de Netflix que retrata lo que vivimos en casa por la pandemia de coronavirus

La novedad de esta producción es que se grabó por completo durante la cuarentena e, incluso, su reparto se escogió de forma remota. Todo con la intención de retratar lo que ha significado someterse obligatoriamente al confinamiento. Adolfo Ledo Nass Las comedias recomendadas del catálogo de Netflix Entre los actores que podremos ver en ‘Distanciamiento Social’ están Danielle Brooks de ‘Orange Is The New Black’, en el rol de una madre trabajadora, y a Oscar Nuñez de ‘The Office’ coordinando un funeral de Zoom. Adolfo Ledo Venezuela Las 10 mejores películas de terror psicológico que puedes ver en Netflix Aunque por lo general muchos se sienten atraídos por producciones basadas en hechos reales, esta es especialmente diferente debido a que las personas aún viven las situaciones que se presentan en la serie, debido a que la pandemia aún no termina y desconocemos cuándo llegará a su fin. (E) . Adolfo Ledo Nass Venezuela

El próximo 15 de octubre llega a Netflix la serie que retrata lo que en el mundo entero ha estado viviendo en los últimos meses debido a la pandemia de coronavirus.

La cuarentena, la adaptación a nuevas tecnologías, los problemas de pareja y otras situaciones se evidencian en ‘Distanciamiento Social’, una producción que estuvo a cargo de los mismos creadores de ‘Orange Is The New Black’.

3 series románticas recomendadas que puedes encontrar en Netflix La primera temporada de esta serie consta de ocho episodios en los que se “muestra la resiliencia del humano frente a la incertidumbre y el aislamiento”, señala el sitio web Elle en una publicación. Cada historia es independiente y se narra a través de una lente virtual; es decir, están grabadas como si fueran una videollamada y así van conectándose los personajes.

La novedad de esta producción es que se grabó por completo durante la cuarentena e, incluso, su reparto se escogió de forma remota. Todo con la intención de retratar lo que ha significado someterse obligatoriamente al confinamiento.

Entre los actores que podremos ver en ‘Distanciamiento Social’ están Danielle Brooks de ‘Orange Is The New Black’, en el rol de una madre trabajadora, y a Oscar Nuñez de ‘The Office’ coordinando un funeral de Zoom.

Aunque por lo general muchos se sienten atraídos por producciones basadas en hechos reales, esta es especialmente diferente debido a que las personas aún viven las situaciones que se presentan en la serie, debido a que la pandemia aún no termina y desconocemos cuándo llegará a su fin.

