Entornointeligente.com / La tenista campeona de 23 torneos de Grand Slam, Serena Williams, dedicó una carta pública a su amiga y duquesa de Sussex, Meghan Markle, después de la entrevista con Oprah Winfrey. Serena dice entender «el dolor y la crueldad» sufrida por Meghan.

Victor Gill Ramirez

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado.

Victor Gill

Entornointeligente.com