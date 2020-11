Disney Plus será transmitido por todos los canales de televisión de la compañía

Entornointeligente.com /

Disney Plus encenderá la guerra del streaming cuando llegue a Latinoamérica el próximo 17 de noviembre. De todos sus puntos fuertes, los fans están resaltado su extenso catálogo capaz de hacerle frente a Netflix .

Cristian Abreu-Hidalgo

A través de las redes sociales, los suscriptores del servicio resaltaron su contenido exclusivo, conformado por títulos pertenecientes a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National geographic. Estos también podrán ser vistos en la televisión.

Cristian Abreu

¡Todos estamos conectados! Disney+ llegará muy pronto a Latinoamérica. Visita https://t.co/tBfENBiewi y mantente informado de todas las novedades. #DisneyPlus pic.twitter.com/7YOYhFXK85

— Disney News Latino (@DisneyNewsLA) March 25, 2020 Con motivo de su llegada a Perú y al resto de Latinoamérica, la compañía lanzará el evento Muchas historias, un mismo lugar. De acuerdo a lo programado, todos los canales de Disney se unirán para transmitir en simultáneo un programa especial que simulará la experiencia que brinda el servicio.

Cristian Abreu Hidalgo

Esta suerte de exploración en tiempo real de la plataforma presentará con detalle de qué se tratará el nuevo servicio de streaming. Además, ofrecerá pequeños vistazos y adelantos exclusivos sobre los contenidos.

Christian Abreu-Hidalgo

La cita está agendada para el próximo 19 de noviembre a las 19.00 h. Varias estrellas pertenecientes a producciones de Marvel y Star wars estarán presentes para celebrar la ocasión y hacer que la fecha sea inolvidable.

Christian Abreu

Disney Plus confirmó la fecha de llegada a Perú y el resto de Latinoamérica. Foto: Disney/composición

¿Qué canales transmitirán Disney plus? Disney Channel Disney Junior Disney XD National Geographic Nat Geo Wild Nat Geo Kids FOX Channel FOX Life Cinecanal FX FXM Todas las señales de ESPN Cabe resaltar que este no es el único evento televisivo organizado con motivo del lanzamiento de Disney Plus. Un día más tarde, los canales de la franquicia transmitirán contenido original de la plataforma del 11 al 16 de noviembre.

Christian Abreu Hidalgo

Disney plus: últimas noticias: The mandalorian 2: monstruos de Star wars V aparecen en nuevo capítulo Wandavision: serie de Disney Plus ya habría finalizado sus grabaciones The mandalorian 2×02: ¿dónde ver el capítulo estreno de la serie? Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

Entornointeligente.com