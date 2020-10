Chris Pratt sorprende al resolver un cubo Rubik en menos de un minuto

Entornointeligente.com /

Bien dicen por ahí que “el que persevera alcanza” o “la práctica hace al maestro” y, esto fue exactamente lo que le pasó al actor estadounidense, Chris Pratt. Después de practicar un año entero, la celebridad de 41 años de edad logró resolver un cubo Rubik en menos de 60 segundos y mostró orgulloso su hazaña en Instagram.

” He intentado durante todo el año resolver un cubo de Rubik en menos de un minuto para poder publicarlo en Instagram. ¡Finalmente lo logré! El récord mundial es de cinco segundos… Los niños que hacen el cubo de Rubik en menos de diez segundos son mis héroes. ¿Atrapado en cuarentena? ¡Consíguete un cubo de Rubik!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lea aquí: Hallan extraña mariposa en Chernóbil: tiene el tamaño de un pájaro

Ver esta publicación en Instagram I’ve been trying all year to solve a Rubik’s Cube in under a minute so I can post it to Instagram. I finally did it!!! The world record is like 5 seconds. Which is actually done by using dark magic I think? So. That doesn’t count in my book. Just kidding. The kids who do the Rubik’s cube in under ten seconds are my heroes. Stuck in quarantine!? Get you a Rubik’s Cube!

Una publicación compartida de chris pratt (@prattprattpratt) el 9 Oct, 2020 a las 7:13 PDT

Chris Pratt es conocido por su participación en producciones como ‘Guerra de novias’ (2009), ‘Eternamente comprometidos’ (2012), ‘Guardianes de la Galaxia’ 1 y 2, ‘Jurassic World’ y ‘Avengers: Endgame’.

Lea además: Jessi Uribe y la ordinaria forma de cubrir tatuaje hecho en honor a Sandra Barrios

También participará en la tercera entrega de ‘Guardianes de la Glaxia’, además de ‘Jurassic World: Dominion’ , cuyo estreno quedó aplazado hasta 2022.

Está casado desde 2019 con la escritora Katherine Schwarzenegger, hija del actor Arnold Schwarzenegger, con quien tuvo a su bebé Lyla Maria Schwarzenegger Pratt en agosto pasado. Aunque es de resaltar que, el actor ya era padre de un niño llamado Jack, concebido con su primera esposa, la también actriz Anna Faris.

Adolfo Ledo

Entornointeligente.com