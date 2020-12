“Misterio” en torno a incendio que dejó doctora quemada

Entornointeligente.com / Un manto de misterio envuelve las causas de un incendio, en el que resultaron tres personas afectadas, entre ellos dos médicos, en una casa de dos niveles en la calle 8, en el Ensanche Miraflores, de la capital, el pasado miércoles. Vecinos y familiares de las víctimas rehúsan referirse al siniestro, donde había un árbol de Navidad. La casa quedó chamuscada. Crea incertidumbre el “misterio” en torno a cómo sucedió el incendio en que resultaron tres personas afectadas entre ellos dos médicos y otro del que las autoridades no ofrecen detalles al respecto. El siniestro ocurrió en la casa de dos niveles número 12 de la calle 8, en el Ensanche Miraflores, aproximadamente a las 3:15 de la tarde.

Sin embargo, los vecinos, familiares y trabajadores de la zona evitan referirse acerca de lo sucedido a los medios de comunicación.

“Yo no estaba aquí (…) cuando llegué ya los camiones de bomberos, que eran como ocho o nueve estaban saliendo (…) no vi a nadie, solo el humo y me dijeron que había una doctora entre los lesionados”, expresó un vecino del lugar que no quiso ser identificado.

Al preguntar en las casas más cercanas sobre lo acontecido, el silencio se intensificaba al igual que la indiferencia

Entre la resistencia a hablar, algunos respondieron: “Yo no vivo por aquí”, “¿De verdad esa casa se quemó? Porque ni cuenta me di”, “resido aquí, pero no conozco quienes son los que viven en esa casa”

De acuerdo a informaciones preliminares, la doctora Carolina de las Cruz y el doctor Jorge Marte, estaban de visita en la referida residencia y al momento de producirse el incendio en el primer nivel, donde había un árbol de Navidad, De la Cruz se encontraba en la segunda planta y cuando se percató del mismo intentó bajar y cayó

La casa tiene sus ventanas llenas de cenizas que brotan hacia la superficie producto del funesto que arropó el lugar, el techo de la galería y parte de sus paredes reflejan que las llamas cubrieron toda esa zona en la que lograron sobrevivir algunas flores y matas que forman parte de la decoración de la casa, así como dos letreros de “Se vende” colgados en las verjas

Con “pronóstico muy reservado” La neumóloga se encuentra con pronóstico “muy reservado” y en situación crítica

La información la ofreció el director de la Unidad de Quemados del hospital Ney Arias Lora, Eddy Guillermo Bruno Vizcaíno, al explicar que la mujer de 55 años de edad, quien es directora del departamento de Medicina en los Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina (Cedimat), tiene quemaduras de segundo y tercer grado en un 100 por ciento de la superficie corporal. “El pronóstico de ella es muy reservado, muy critico”, expresó

Cedimat comunicó acerca de los afectados

El centro de salud emitió ayer un comunicado en el que informa que la doctora “está con vida”. En tanto que Jorge Marte, director Médico en ese centro fue dado de alta la mañana del jueves y está en recuperación en su hogar tras haber inhalado humo en el incendio. Asimismo, comunicó que una tercera persona está en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica y “estable dentro de su estado”

