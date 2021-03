EntornoInteligente | Preço do botijão de gás subiu 3,18% em fevereiro; veja como economizar

O gás de botijão ficou 3,18% mais caro em fevereiro , segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado da semana passada pelo IBGE. A inflação também atingiu o gás encanado , com aumento de 1,19% na prévia do mês. Para economizar e evitar estourar o orçamento, o ideal é mudar alguns hábitos , otimizando o consumo de gás na cozinha e no banho.

Planejar a alimentação é uma prática importante para gastar menos, segundo Silvana Martins, integrante do time de “caçadores de ofertas” do “Qual oferta” , plataforma dos jornais EXTRA, O Globo e Expresso que reúne, no impresso e no digital, as melhores promoções de supermercados, drogarias e lojas de departamento de Rio e Grande Rio.

— Meu forno tem duas grelhas, então aproveito para assar sempre dois pratos ao mesmo tempo. Tento também usar a panela de pressão que cozinha os alimentos mais rápido — conta Silvana.

Promoções: Plataforma ‘Qual Oferta’ está de volta para ajudar leitor a economizar

Marcos Feghali, professor Engenharia Mecânica do Ibmec/RJ, explica que a cozinha normalmente é o cômodo da casa onde os gastos com gás são maiores. Mesmo nas famílias em que o aquecimento da água do chuveiro é feito a gás, o gasto não costuma ser tão alto quanto com o fogão e o forno.

— Para economizar, o melhor é usar panelas com tampa, pois perde-se muito calor ao cozinhar com as panelas destampadas. Além disso, é preciso evitar ficar abrindo o forno quando estiver assando algo — afirma o professor.

No banho, a dica é reduzir o tempo embaixo do chuveiro e optar pelo aquecedor, que é mais econômico do que o boiler.

Apesar de o preço da energia elétrica ter caído 4,24% em fevereiro, segundo o IPCA-15, chuveiro e fornos elétricos ainda costumam sair mais caros, em termos de consumo no fim do mês, do que os equipamentos com aquecimento a gás, segundo Feghali.

— A comparação entre forno elétrico e forno a gás depende de vários fatores, que incluem tamanho do forno, tipo de uso que se fará, e da relação entre o preço do gás e a tarifa energia elétrica. Dependendo do balanço desses fatores, um ou outro pode ser mais vantajoso — pondera.

