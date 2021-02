EntornoInteligente | Pokémon GO: misiones y premios de la investigación cuánto más alto vuelan

La investigación especial " Cuánto más alto vuelan " se divide en seis etapas y podrá completarse en cualquier momento; sin embargo, es recomendable que intentes terminarla el día de hoy, domingo 28 de febrero, ya que los reclutas y líderes del Team GO Rocket están apareciendo con mayor frecuencia en el juego

Pokémon GO está en peligro. Los temidos reclutas y líderes del Team GO Rocket vuelven a invadir el juego de realidad aumentada como parte del evento que permite a los fans retar a Giovanni y arrebatarle su poderoso legendario. Para ello, los jugadores deberán completar las misiones de la investigación especial ” Cúanto más alto vuelan “.

La investigación especial ” Cuánto más alto vuelan ” se divide en seis etapas y podrá completarse en cualquier momento; sin embargo, es recomendable que intentes terminarla el día de hoy, domingo 28 de febrero, ya que los reclutas y líderes del Team GO Rocket están apareciendo con mayor frecuencia en el juego.

Giovanni regresó a Pokémon GO y, durante todo el mes de marzo, utilizará un Articuno oscuro , legendario de Kanto que podrás capturar si derrotas al fundador de esta peligrosa organización.

Misiones y recompensas de la investigación especial Cuánto más alto vuelan Etapa 1/6

Gana 1 incursión – recompensa: 15 poké balls. Derrota a 3 reclutas del Team GO Rocket – recompensa: x 3 hiperpoción. Captura 1 pokémon oscuro – recompensa: x 3 revivir. Premios por completar la primera etapa: x 10 bayas pinia, x 10 bayas latano y x 10 bayas frambu. Etapa 2/6

Captura 5 pokémon oscuros – recompensa: x 1 Piedra Solar. Haz 3 buenos lanzamientos de bola curva seguidos – recompensa: x 15 super ball. Captura 10 pokémon de tipo volador – recompensa: Doduo (shiny). Premios por completar la segunda etapa: x 1.500 puntos de experiencia, x 500 de polvo estelar y x 10 megaenergía Pidgeot. Etapa 3/6

Purifica 5 pokémon oscuros – recompensa: x 30 megaenergía Pidgeot. Derrota a 5 reclutas del Team Go Rocket – recompensa: x 30 megaenergía Pidgeot. Consigue 3 caramelos caminando con tu compañero – recompensa: x 30 megaenergía Pidgeot. Premios por completar la tercera etapa: x 2.000 puntos de experiencia, x 1 Radar Rocket y Pidgeot. Etapa 4/6

Derrota al líder el Team GO Rocket Arlo – recompensa: x1 .250 puntos de experiencia. Derrota al líder del Team GO Rocket Cliff – recompensa: x 1.250 puntos de experiencia. Derrota al líder del Team GO Rocket Sierra – recompensa: x 1.250 puntos de experiencia. Premios por completar la cuarta etapa: x 2.500 puntos de experiencia, x 1.000 de polvo estelar y x 1 Super Radar Rocket. Etapa 5/6

Encuentra al jefe del Team GO Rocket – recompensa: x 5 poción máxima. Combate contra el jefe del Team GO Rocket – recompensa: x 20 ultra ball. Derrota al jefe del Team GO Rocket – recompensa: x 5 revivir máximo. Premios por completar la quinta etapa: x 3.000 puntos de experiencia, x 1 MT de ataque rápido y x 1 MT de ataque cargado. Etapa 6/6

Reclama recompensa: x 2.000 puntos de experiencia. Reclama recompensa: x 2.000 puntos de experiencia. Reclama recompensa: x 2.000 puntos de experiencia. Premios por completar la sexta etapa: x 2 bayas frambu dorada, x 2 bayas pinia plateada y x 1 pase de incursión premium.

