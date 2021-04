Presidente de México critica al tribunal electoral

Entornointeligente.com / México, 28 abr (Prensa Latina) El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó hoy de golpe a la democracia el respaldo de magistrados al Instituto Nacional Electoral (INE), que anuló la candidatura a gobernadores de dos aspirantes. El mandatario fue mucho más allá de esa denuncia y aseguró que se trató de una provocación y un exceso lo que aprobaron ayer los miembros del Tribunal Electoral Federal (TEF) para defenestrar de sus candidaturas a Félix Salgado, aspirante a gobernador de Guerrero; y Raúl Morón, por Michoacán, ambos del partido oficialista Morena. Es un golpe, repitió, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos (700 dólares), en lo que corresponde a Michoacán; y de 19 mil pesos (950 dólares) al de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Dijo que eso no tiene ninguna justificación, es un golpe a la democracia porque atenta contra la voluntad del pueblo, el cual es quien decide y manda. Denunció que tanto los consejeros del INE como los magistrados del TEF actuaron de manera antidemocrática y eso se explica porque esos organismos vienen del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de ese agravio pidió a todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán participar en las elecciones, a no desmoralizarse porque esos golpes llevan ese propósito, desanimarnos. Un acto arbitrario como el de ayer, advirtió, lleva un componente adicional, la provocación, para subvertir el orden legal, la paz y la tranquilidad. Exhortó a la gente a no engancharse ni caer en la trampa, y aceptar el resultado, sustituir candidatos y seguir adelante, pero sin caer en la confrontación y la violencia, y continuar luchando de manera pacífica. Repitió su idea sobre la transición de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, y el INE y el TEF vienen del antiguo régimen, y no solo ellos, porque en el terreno de la economía es lo mismo. Ejemplificó con el hecho de que las tres reformas que ha aprobado el Gobierno como la eléctrica, la energética, y la telefónica, fueron impugnadas por las empresas, los partidos de oposición y los organismos creados desde gobiernos neoliberales anteriores para defender los intereses de esos grupos minoritarios.

