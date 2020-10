Alex Ferreira brinda “Un cariñito” en tiempos inciertos 

Entornointeligente.com /

Desde su lado más lúdico y con su característico romanticismo, el cantautor dominicano Alex Ferreira, presentó su más reciente sencillo “Un cariñito”, tema que es precedido por “No se rompe” y “Una fecha en el calendario”, los cuales dan forma a lo que será su reciente material discográfico, luego del éxito que obtuvo su último disco Canapé (2017).

“No me gusta cuando las canciones hablan de imposición, del tú eres mía y yo soy tuyo. No creo que alguien sea de alguien, creo que el amor es una cosa demasiado amplia y compleja para que un cerebrito humano lo pueda codificar en su totalidad, es una cosa amplia, libre, bonita e importante, por eso siguen existiendo canciones, películas o libros de amor”, comentó Alex Ferreira en entrevista con Crónica Escenario .

Estos tres primeros temas son parte de la estrategia del dominicano de estrenar sencillos mes con mes, en parte, para mantenerse vigente en el gusto del público y sobrellevar la situación de confinamiento causada por la pandemia actual, todos estos empapados de la coquetería lírica y ritmos suaves propios del cantautor.

“Me enfoco en lo que me apasiona. Una vez que la canción se publica y sale, soy de la opinión que ya no hay mucho más que se pueda hacer, si hubiese un método o una fórmula para el éxito, todo el mundo la usaría. El único control que yo tengo sobre la canción es todo lo que está antes: saber que está bien grabada, bien producida, que son buenos músicos, que se le puso cariño, que la canté bien”, explicó

“Un cariñito” es la representación que Alex Ferreira hace de aquel momento en que se da el juego del amor, el proverbial tira y afloja; en palabras del propio músico, éste hecho le recuerda al documental Dancing with the birds donde las aves buscan impresionar a su posible pareja creando nidos o exhibiendo su plumaje, “todos hemos sentido la necesidad de impresionar a alguien”, dijo

“Esta canción tiene una parte más humorística que otras, pongo de ejemplo este documental donde los pajaritos se impresionan el uno al otro para enamorarse, luego esto se puede asociar a cómo somos los humanos en el sentido más primario del amor, uno quiere impresionar al otro, quiere conectar con el otro de alguna manera, es una muy buena canción para un soltero”, recordó

Producida por Matias Cella (Jorge Drexler, Kevin Johansen, Kanaku y El Tigre) y con las voces corales de Silvana Estrada y Gustavo Guerrero, “Un cariñito” hace una mezcla de añoranzas y ritmos, combinando un songo en la batería, sintetizadores, guitarras africanas, fraseos de merengue y coros noventeros, todo para tratar de conseguir frescura, humor y emotividad

“Si me pongo a analizar mi carrera y mis canciones siempre he intentado salir de mi zona de confort y proponer cosas diferentes, mi carrera es una mezcolanza de influencias y de no tener miedo de hacer algo que suene diferente. En ‘Un cariñito’ sale lo más dominicano que hay en mí, no le puse ninguna traba ni limitante a esa manera de expresarme, incluso la canción tiene palabras que no todos entienden, tiene imágenes que son muy dominicanas”, aseguró

Una de las curiosidades de “Un cariñito” es el videoclip dirigido por Julio Llorente, donde se cuenta la historia de amor de una pareja durante las vacaciones, todo contado a manera de recuerdos no lineales distantes y nostálgicos; camino distinto al que tenía en mente el cantautor dominicano, pues él quería acentuar el ritmo y la letra con imágenes coloridas y tropicales

“Cuando escuché ‘Un cariñito’ por primera vez no pude evitar ponerme triste, la canción de Alex tiene algo antiguo, como si escuchases que la canción te hablara de algo que sucedió hace ya algún tiempo. Automáticamente empecé a generar imágenes ad hoc, todo ese amor llevado a algo ya perdido. Por eso, era necesario filmarlo en 16mm, con mezcla de distintas latas de película, todas caducadas, para dar aún más esa sensación de nostalgia y de pasado”, comentó Julio Llorente, respecto de la creación del video

Finalmente, el cantautor, actualmente recluido en Samaná, un pueblito costero de su natal República Dominicana, se muestra esperanzado con la reapertura de la escena musical internacional, aunque insiste en que no podemos confiarnos, ni dejar de crear, por lo que ya tiene preparado el siguiente sencillo titulado “Lo tuyo no tiene madre”, canción que ya había interpretado en los conciertos previos y que incluirá en el disco que saldrá a inicios del 2021.

