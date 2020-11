Entornointeligente.com /

Por: Juan Villavilla

Como muchos sabemos las personas que padecen de esta enfermedad van desde la euforia extrema hasta una depresión casi suicida, quizás ese sea el estados actualmente de nuestro querido amigo Lorenzo Pedroza, gerente general de las empresas bi POLAR, un conglomerado alimenticio que maneja mas de el 80% de los alimentos que consumían los Venezolanos, Lorenzo Pedroza fue educado en el MIT, estudios económicos y de alta gerencia, hasta para dirigir en jupiter , cualquiera pudiera pensar que es un empresario exitoso, pues el paga millones de dólares en publicidad para que su mentira sea convertida en verdad, pero veamos…..el fin ultimo de un empresario de alimentos es que sus productos sean vendidos y dominar el mercado interno de x país, en este caso el nuestro, cosa que hacia en otrora, pero y ahora ? no solo a perdido competitividad si no que también sus productos estrellas no son vendidos en masas, perdiendo no solo mercado si no pegada en el consumidor final y por ende a dejado de ganar dinero, con estos antecedentes podemos decir que Lorenzo Pedroza es exitoso ? por su puesto que no…diríamos que es un mal gerente y pésimo administrador, por que ? por que lorenzito a decidido en su malcriadez e inmadurez , apostar a un cambio de gobierno que en otrora era como pelar una mandarina, es decir se metió a político, dejando a un lado su naturaleza empresarial, mal negocio…..de empresario “exitoso” a apostador..si por que lo que hizo Lorenzo fue una apuesta y la perderá, mordió la mano de quien le daba millones de dólares para que se convirtiera en el bodeguero mas grande de Venezuela y ataco de manera inmisericorde a sus clientes, el pueblo de Venezuela, luego de estudiar un poco el comportamiento empresarial de Lorenzo Pedroza educado en el MIT, comienzo a mirar con respeto a el viejo “pipo” el bodeguero-bachaquero de la zona , no solo vende sus productos a el precio mas alto que marca el dólar negro, si no que también lo recibe 150 puntos por debajo de el precio que el pone a sus productos, es decir si el dólar marca 550 mil y usted le lleva un dólar el lo acepta a 400 mil, que grande, que ingenio, que CEO económico de el barrio es el viejo “pipo”, luego de ver este comportamiento que es idéntico a el de Lorenzo Pedroza, me pregunto si el viejo avaro no fue compañero de Lorenzo en la misma facultad de el MIT ?, creo que si fueron compañeros, pues manejan los mismos postulados económicos, es decir Lorenzo Pedroza y el coñ….de su señora madre de los viejos pipos de Venezuela son iguales, rien cuando nos roban pero luego se van a dormir con una depresión suicida y si alguien monta un tarantín igual a el suyo, invocan a todos lo demonios por haber, como es el caso de la marca “primor” que Lorenzo Pedroza defenderá hasta con la vida pues es su “marca” y se olvida que esa marca tiene mas de 180 años…….asi son ellos, avaros y egoístas, lloran y patalean cuando quieren algo o cuando sienten que les “robaron” algo , en este caso Lorenzo Pedroza llora por que papa estado no le da su teterito de miles de millones de dólares, para que el siga contento, eso me recuerda a el carajito dueño de los guantes cuando jugabamos pelota de trapo, como era muy malo jugando, siempre era banca, entonces se molestaba y se llevaba los guantes creyendo que asi acabaría el juego, pero se olvidaba que somos Venezolanos y nos las inventamos con guantes hechos de carton, unas patadas en el culo para el carajito presumido y que continuara el juego playyyyybol (como suena)…asi le pasara a lorenzito mendoza……luego el carajito denigrado y marginado por su mismo egoísmo, nos miraba de lejos jugar y reir a carcajadas, para luego en un arrebato de humildad, entender que o juegas con nosotros o te jodes, siempre lo perdonábamos , por que tenia unas hermanitas de etiqueta……lorenzo Pedroza comienza a jugar para nosotros no por tus hermanas…si no por que asi será.

Jeber Barreto

[email protected]

Compartir en Whatsapp.

Jeber Barreto Solis

Entornointeligente.com