Casado ve “gravísimo” el expediente de la JEC a Sánchez e insta a juzgarlo en las urnas el 10 de noviembre

Pablo Casado sigue siendo muy crítico con Pedro Sánchez. El líder del PP ha calificado de “hecho gravísimo” e “inédito” el expediente abierto por la Junta Electoral Central al presidente del Gobierno en funciones , y ha pedido que los votantes lo juzguen “con justicia y severidad” en las urnas.En el foro ABC-Deloitte, ha situado como algo “insólito” que Sánchez haya sido expedientado por haber efectuado manifestaciones “electoralistas” en La Moncloa, según la JEC, en una entrevista a La Sexta, y por haberse colgado de la web institucional la transcripción de la misma.”Espero que los espaáoles tengan la madurez suficiente para juzgarlo con severidad y en las urnas” porque quien instrumentaliza “por un buen resultado las instituciones del Estado no merece ganar las elecciones”, ha advertido.Para Casado, lo que está haciendo Sánchez y su Gobierno “es ofensivo” para la institucionalidad del país, y se ha referido en este sentido a los denominados ‘viernes sociales’, así como al “uso de la Diputación Permanente para hacer campaáa electoral” y de organismos como el CIS o la RTVE o los “mítines” desde el Consejo de Ministros.El presidente de los populares se ha mostrado sorprendido de que una entrevista “electoral” desde la Moncloa no sea algo que se haya cuestionado y lo ha atribuido a que igual la agenda pública está “desenfocada”.También lanzó un dardo envenenado al candidato socialista su homólogo de Ciudadanos. “Sánchez puso todas las instituciones del Estado a su servicio desde que llegó al poder. Del CIS a RTVE. Ahora usa la Moncloa para hacer campaáa y por primera vez la Junta Electoral tiene que abrir expediente a un presidente”, escribió Albert Rivera en las redes sociales. “Sus trampas no tienen límites”, sentenció.

