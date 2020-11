Cirugías plásticas y Covid-19: La “nueva normalidad” antes y después del quirófano

Entornointeligente.com /

Al contrario de lo que muchos pueden pensar, los tiempos de pandemia han avivado el interés de algunas personas al rededor del mundo por las cirugías plásticas y otros retoques estéticos. Aún en una Venezuela con crisis, el país parece no ser una excepción.

Japón, EEUU y Corea del Sur experimentaron un incremento en la demanda de cirugías plásticas en sus centros estéticos durante la pandemia del nuevo coronavirus. Sobre todo en procedimientos como rellenos labiales, bótox, estiramientos faciales y rinoplastias; según señaló una publicación de BBC Mundo .

Este escenario puede resumirse en una explicación sencilla: “al estar tanto tiempo en casa y observarse tantas veces al espejo, ves esos detalles que en algún momento quisiste corregir y por falta de tiempo no lo hacías” , son las palabras para lapatilla.com del cirujano plástico de Caracas Jesús Alex Sánchez .

En el caso del también médico estético, reconstructivo y maxilofacial, no ha tenido paralizaciones en sus labores como consecuencias de la cuarentena decretada desde el mes de marzo y denotó un incremento en la cantidad de pacientes que vieron una oportunidad para modificar su físico .

Sánchez mencionó que el aumento de las mamas continúa siendo la cirugía más demandada aún durante la pandemia y, en segundo lugar y casi a la par, las liposucciones abdominales, las liposucciones 360 grados y la marcación abdominal HD; esta última intervención es una de las más solicitadas en sus consultas, así como el tratamiento del contorno corporal y la lipoinyección glutea.

El Dr. Sánchez señaló que el panorama mundial debido al Covid-19 ha tras formado su trato con los pacientes: “cambió de una forma bastante drástica porque hay colegas que no estaban acostumbrados a dar precios, diagnósticos y consultas vía online; siempre eran presencial, se tuvieron que adaptar a esta situación “.

“En lo particular, siempre me he caracterizado por ser un doctor bastante abierto a este tipo de consultas (vía internet). Hay gente en el exterior que quiere venir a Venezuela con ganas de operarse y es la única manera de dar un diagnostico y presupuesto; pero siempre comentaba que es mejor, y no va a ser lo mismo, una consulta presencial que vía online “, dijo

“Nueva normalidad” Las medidas preventivas tanto en sus consultas presenciales como en el quirófano están enfocadas mayormente en el paciente para evitar poner en riesgo a su persona y a todo el personal médico. Para ello se realiza “una determinada, especifica y muy minuciosa entrevista, anamnesis, un buen examen físico e interrogatorio preguntando toda la sintomatología que pueda presentar el paciente y si ha tenido o no contacto con alguna otra persona (contagiada con Covid-19)”

Antes de la pandemia actual, si la persona que iba a acudir a quirófano presentaba síntomas de gripe “se tomaban previsiones y se omitía el caso por una o dos semanas”. En el caso de presentar señales para un posible caso positivo de coronavirus, “la cirugía se aplaza hasta un mes o dos meses posterior al presentar la enfermedad” , mencionó el galeno

Sin embargo, Sánchez destacó que hay que resguardar la salud en todo momento y no simplemente por una pandemia: ” La salud es importante cuidarla antes de someterse a una de cirugía estética, en cualquier situación , porque si un paciente sano va a someterse a una cirugía estética para mejorar su aspecto físico o su autoestima tiene que salir bien y no puede haber ningún tipo de error”

Ante lo último mencionado, agregó la importancia de no ocultar a los médicos los tratamientos, enfermedades u otras afecciones que, al momento de la operación, “se salga de control y que pueda traer efectos colaterales fatales”

El cirujano plástico vio que es indispensable trabajar de la mano con un médico infectólogo para hacerle una evaluación cardiovascular al paciente y determinar “si es apto para realizar la cirugía, independientemente del Covid”

“No se debe realizar ningún tipo de cirugía si los pacientes presentan cualquier sintomatología que te pueda hacer sospechar que ha tenido, tiene o tendrá Covid”, puntualizó el Dr. Sánchez

“Positivo” antes o después del quirófano Un persona llega a consulta para su cirugía plástica y logra pautar una fecha para la intervención, pero en el lapso de espera sospecha o tiene la certeza que se infectó del virus ¿Qué procede ante esta situación?

Sánchez respondió a esto destacando que la cirugía programada debe postergarse por mínimo “cinco o seis semanas” , y una vez superado los síntomas del coronavirus el paciente debe realizarse chequeos médicos para constatar el estado de su función pulmonar con rayos X y exámenes de laboratorio

Los trabajadores médicos toman muestras de sangre de un hombre para una prueba rápida de la enfermedad por coronavirus. Foto: REUTERS / Manaure Quintero, 15/04/2020, Caracas (Venezuela).

¿Qué hacer si la persona se contagia en plena etapa postoperatoria? Lo principal es mantener un contacto constante con el médico tratante y el infectólogo para “evaluar la evolución de enfermedad y de la cirugía”

El galeno agregó que los pacientes contagiados pueden presentar “infecciones respiratorias, hematomas en el cuerpo de difícil resolución” y cualquier otro síntoma vinculado a afecciones respiratorias y circulatorias

Ante casi 850 descensos por la pandemia en Venezuela confirmados por el chavismo actualmente, el doctor no pasó la oportunidad de recordar que la consecuencia más importante de contraer coronavirus es la muerte y “ningún médico va a desear pasar por este tipo de situación”

Prevenir ante todo El cuerpo antes de una intervención quirúrgica debe estar en el mejor estado de salud posible para facilitar una recuperación optima, haya o no coronavirus. Por ello, es de vital importancia incrementar las medidas de prevención y evitar contagiarse del virus pandémico

La Revista Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva ofreció en su Volumen 26 una serie de recomendaciones a seguir para todos aquellos que deseen someterse a una operación con fines estéticos tomando en cuenta el contexto del Covid-19; alguna de estas son:

– Presentarse a consulta presencial preferiblemente solo o con un acompañante solo en caso de requerir asistencia. – El paciente debe llegar al consultorio directamente desde su domicilio sin pasar por lugares públicos o con aglomeraciones de gente. – Debe asistir a la consulta con mascarilla de control fluidos (quirúrgica o equivalente). – Al ingreso, el paciente debe realizarse desinfección de las manos con gel antibacterial. – Evitar saludo de mano o beso. – Mantener el distanciamiento durante todo el tiempo posible. – Evitar tocar objetos del consultorio que no sean estrictamente necesarios. – En la sala de examen, el paciente debe retirarse la ropa externa y usar la bata de examen. – Usar solo coberturas desechables en la camilla (evitar sábanas de tela) y realizar limpieza del mobiliario con solución desinfectante entre paciente y paciente

Foto: REUTERS / Carolina Cabral, 18/03/2020, San Antonio de los Altos (Venezuela).

Y algunas de las sugerencias más destacables después de la cirugía plástica son:

– Toma de temperatura dos a cuatro veces al día y generar alertas cuando esté por encima de 38ºC. – Seguimiento estricto de síntomas respiratorios como tos seca o productiva y dificultad respiratoria que no mejore con el uso de incentivos respiratorios. – Evaluar la presencia de manifestaciones cutáneas asociadas a la infección por SARS-CoV-2 (Covid-19) como: rash eritematoso, urticaria generalizada y erupción variceliforme. – Mantener durante el postoperatorio las recomendaciones universales de protección para evitar el contagio de SARS-CoV-2 (Covid-19) incluyendo la higiene de manos y el distanciamiento social. – Minimizar los factores asociados con el contagio de SARS-CoV-2 (Covid-19) durante las dos semanas siguientes a la cirugía (salidas frecuentes, eventos sociales, aglomeraciones, visitas). – Mantener comunicación permanente con el cirujano y su equipo de apoyo

A demás de estas recomendaciones, se deben tomar en cuenta las demás sugerencias y protocolos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con la finalidad de resguardar la salud de pacientes, doctores y el resto del personal médico ante la pandemia del coronavirus

