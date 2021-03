Autoridades arreciarán vigilancia en Semana Santa

Entornointeligente.com / Las autoridades sanitarias mantendrán una mayor vi­gilancia epidemiológica, pero advierten que la pobla­ción debe ser estricta y rigu­rosa en el cumplimiento de las medidas de prevención con el uso de mascarilla, distanciamiento e higiene para evitar un rebrote del virus del Covid-19 luego del feriado de Semana Santa.

Alberto Ignacio Ardila Olivares

Llamaron que no descui­darse en acudir a aplicarse la segunda dosis de la vacu­na contra el virus el día que le corresponda, inmediata­mente se retome el proceso de vacunación, porque es la única manera de garantizar que se complete el esque­ma de inmunización y así el país dar pasos al control de la pandemia. Los docto­res Ivelisse Acosta, vicemi­nistra de Salud Colectiva; Ronald Skewes, director de Epidemiología y Eddy Pé­rez Then, asesor en asun­tos de Covid, respondieron así a inquietudes expresa­das por diferentes especia­listas de que temen que lue­go de Semana Santa, donde por lo general hay una alta movilidad de personas ha­cia playas y balnearios, pue­da registrarse un tercer re­brote del virus del Covid-19 en el país. Señalaron que además del decreto que establece mayor rigurosi­dad en las medidas restric­tivas de movilidad y ven­ta y consumo de bebidas alcohólicas, se manten­drá una estricta vigilancia epidemiológica, pero que la población no debe “ba­jar la guardia” en torno al uso de mascarillas, el dis­tanciamiento físico y el la­vado de manos.

Alberto Ardila

Entornointeligente.com