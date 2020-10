ONPE: 16 de octubre vence plazo para presentar información financiera

Entornointeligente.com /

La información mencionada comprende las aportaciones e ingresos recibidos y los gastos que se efectuaron durante la campaña electoral para los comicios que se ejecutaron el 26 de enero del presente año. El organismo electoral recordó que con Resolución Jefatural 312-2020-JN/ONPE, publicada el 30 de setiembre, se dejó sin efecto la suspensión del cómputo de la fecha límite para la presentación de la citada información financiera de campaña, dictada por la declaratoria de emergencia sanitaria. Según la norma, en las actuales circunstancias la ONPE implementó mecanismos de atención al público compatibles con las medidas para prevenir y evitar la propagación del covid-19, lo que permite la recepción de documentos de la ciudadanía de manera no presencial. Según la Ley de Organizaciones Política (N°28094), previa a su última modificación, no presentar los informes sobre las aportaciones e ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados durante la campaña electoral, constituye una infracción leve. La misma norma fijaba en su artículo 36-A que por la comisión de infracciones leves, la sanción es una multa no menor de 10 ni mayor de 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Información anual Asimismo, la ONPE precisó que el 16 de enero de 2021 es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la información financiera anual (IFA) correspondiente al año 2019, según la Resolución Jefatural 311-2020-JN/ONPE. Esta información comprende el periodo que va del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019. Para este efecto, la citada norma deja sin efecto la Resolución Jefatural N°151-JN/ONPE, que suspendió el cómputo de la fecha límite para la entrega de la IFA como consecuencia de la emergencia sanitaria. La información financiera de aportaciones e ingresos recibidos y los gastos que se efectuaron en la campaña de las elecciones congresales, así como la información financiera correspondiente al año 2019 se pueden presentar a través de la Mesa de Partes Virtual de la ONPE . También se puede entregar de manera presencial, entre las 8:30 a las 16:30 horas, de manera corrida, en la sede central de la ONPE, ubicada en el Jirón Washington 1894. (FIN) NDP/JCC/CVC Más en Andina: ??Presidente Martín Vizcarra sostuvo hoy que se tiene el reto de sentar las bases de un crecimiento económico más justo y equitativo, donde las personas sean el centro de la prioridad https://t.co/0KJzRmTGsG pic.twitter.com/0k5jKF0aWY

