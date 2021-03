Entornointeligente.com / Editorias menu g1 Editorias Agro Editorias Agro Primeira Página Globo Rural A Indústria-Riqueza do Brasil Bem Estar Editorias Bem Estar Primeira Página Coronavírus Viva Você Carros Ciência e Saúde Editorias Ciência e Saúde Primeira Página Viva Você Concursos e Emprego Economia Editorias Economia Primeira Página Agro Economia Agro Primeira página Globo Rural Calculadoras Concursos e Emprego Dólar Educação Financeira Imposto de Renda Inovação Mídia e Marketing PME Economia PME Primeira Página Pequenas Empresas Tecnologia Educação Editorias Educação Primeira Página App G1 Enem Enem Guia de Carreiras Teste Vocacional Universidades Fato ou Fake Monitor da Violência Mundo Natureza Editorias Natureza Primeira Página Amazônia Aquecimento Global Pantanal Olha que legal Planeta Bizarro Política Editorias Política Primeira Página Eleições 2020 Reforma da Previdência ou cadastre-se grátis grupo globo sair da conta 22 de março, segunda-feira Bom dia. Aqui estão os principais assuntos para você começar o dia bem-informado. Por G1

22/03/2021 04h30 Atualizado 22/03/2021

Pesquisa inédita mostra a exaustão dos profissionais de saúde na linha de frente contra a Covid-19, que já matou mais de 294 mil brasileiros. Infectado com o coronavírus, o ator Paulo Gustavo foi entubado . O Fantástico entrou no apartamento onde o garoto Henry Borel morava com a mãe e o padrasto. O segurança que resgatou três jovens jogadores do Flamengo falou pela primeira vez sobre o incêndio no Ninho do Urubu . O Assunto explica como a disparada dos preços dos alimentos provoca fome e tensão social. Veja como declarar o Imposto de Renda caso tenha sido demitido e os concursos públicos com inscrições abertas.



Choro, medo e exaustão

Uma pesquisa inédita da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostra como a pandemia levou profissionais de saúde ao colapso : 45,5% têm mais de um emprego; e 43,2% sentem que falta proteção à própria saúde. Os heróis da linha de frente contra a Covid-19 relatam dificuldade para dormir, choro frequente, estresse e prevalência de pensamentos negativos .



A Fiocruz ouviu 15 mil profissionais de saúde em 2.200 municípios. Veja a reportagem :

Choro, medo e exaustão: pesquisa inédita revela o colapso dos profissionais de saúde

Pior momento da pandemia

1 de 6 Cemitério Vila Formosa tem aglomeração neste domingo, 21 de março — Foto: Arquivo pessoal Cemitério Vila Formosa tem aglomeração neste domingo, 21 de março — Foto: Arquivo pessoal

O Brasil registrou 1.259 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas e totalizou neste domingo (21) 294.115 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias chegou a 2.255 , 23º recorde seguido no índice . Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +46%, indicando tendência de alta nos óbitos pela doença. Veja os números detalhados por estados .



VÍDEO: como funciona uma UTI de Covid por dentro Famílias se aglomeram à espera de caixões de parentes vítimas da Covid no maior cemitério do Brasil

Paulo Gustavo entubado

2 de 6 Thales Bretas e Paulo Gustavo: marido pediu orações para o ator internado com Covid — Foto: Reprodução/Redes Sociais Thales Bretas e Paulo Gustavo: marido pediu orações para o ator internado com Covid — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Internado por Covid no Rio de Janeiro, o ator Paulo Gustavo foi entubado neste domingo . Sua assessoria de imprensa informou, em nota, que ele “necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”.



“Todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação “, diz o texto. “A família do ator agradece aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação, assim como de todos os brasileiros que se encontram na mesma situação.”

Menos de 6% da população vacinada

Balanço da vacinação contra Covid-19 aponta que 11.805.991 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 , segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. O número representa 5,58% da população brasileira. A segunda dose já foi aplicada em 4.160.093 pessoas (1,96% da população do país) em todos os estados e no Distrito Federal.



No total, 15.966.084 doses foram aplicadas em todo o país.



Neste domingo, o Brasil recebeu a primeira remessa de vacinas do consórcio global Covax Facility, com 1.022.400 de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca fabricadas na Coreia do Sul.

Caso Henry Borel

3 de 6 Fantástico entra no apartamento onde Henry Borel morava com a mãe e o padrasto — Foto: TV Globo/Reprodução Fantástico entra no apartamento onde Henry Borel morava com a mãe e o padrasto — Foto: TV Globo/Reprodução

O Fantástico entrou no apartamento onde o garoto Henry Borel Medeiros, de 4 anos, morava com a mãe, Monique Medeiros da Costa Almeida, e o padrasto, Jairo Souza Santos, o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade). O programa também teve acesso a mensagens trocadas entre a mãe e o pai do menino .

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte misteriosa da criança. A autópsia mostrou que Henry sofreu lesões graves no corpo resultado de uma ação violenta. Mas a mãe e o padrasto negam qualquer agressão e levantam a hipótese de que o menino possa ter caído da cama. Assista à reportagem :

Fantástico entra no apartamento onde Henry Borel morava com a mãe e o padrasto

O que se sabe sobre a morte do menino Henry Borel, no Rio

Sem nome e sem rosto

Como um megatraficante brasileiro conseguiu fugir da polícia por mais de 30 anos? Para os policiais, ele era uma espécie de fantasma, mas a violência com que ele agia era bem real. Luiz Carlos da Rocha, conhecido como "Cabeça Branca", tinha uma foto antiga como única pista na polícia .

O jornalista Allan de Abreu lança nesta semana o livro "Cabeça Branca, a caçada ao maior narcotraficante do Brasil". Foram três anos de pesquisas e entrevistas para traçar a trajetória do criminoso.

"Ele é, de longe, o maior narcotraficante da história do Brasil. A Polícia Federal calcula que, para o Brasil, ele enviava pelo menos 5 toneladas de cocaína por mês", conta o jornalista.

Veja a reportagem:

Criminoso sem nome e sem rosto: traficante conseguiu fugir da polícia por mais de 30 anos

🎧 O Assunto

O episódio desta segunda do podcast O Assunto explica como a disparada dos preços dos alimentos provoca fome e tensão social no Brasil e no mundo. Os convidados de Renata Lo Prete são o sociólogo José Eustáquio Diniz Alves , mestre em economia e doutor em demografia, e a jornalista Nathalia Tavolieri , do Profissão Repórter, que acompanhou de perto a luta de famílias de São Paulo, Pernambuco e Paraíba para colocar comida na mesa. Ouça abaixo :

Tragédia do Ninho do Urubu

O segurança que salvou três jovens jogadores do Flamengo do incêndio no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, em 2019, falou pela primeira vez e revelou que os extintores não estavam funcionando no dia da tragédia , que deixou 10 mortos.



Durante a entrevista ao Fantástico , Benedito Ferreira se emocionou.



“Eu não sou herói. Eu fiz o que estava lá para fazer. Não me considero herói. Me considero uma pessoa normal, que estava fazendo uma função e de repente me deparei com esse fato que vitimou esses 10 garotos”, disse Benedito.



Veja a entrevista:

Segurança que salvou jovens no Ninho do Urubu diz que extintores não funcionaram

Falta de saneamento básico

Apesar das recomendações de higiene feitas pelos órgãos de saúde desde o início da pandemia, relatório divulgado nesta segunda-feira (22) pelo Instituto Trata Brasil aponta que 21,7 milhões brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto nas 100 maiores cidades do país e 5,5 milhões, à água potável.



De acordo com o “Ranking do Saneamento”, o Brasil não trata metade do esgoto que gera e, com isso, joga na natureza o equivalente a 5,3 mil piscinas olímpicas de detritos sem tratamento diariamente.



Imposto de Renda 2021

Selo IR 2021 dúvidas — Foto: Arte G1

O trabalhador demitido durante a pandemia e que recebeu verbas a título de indenização da rescisão do contrato de trabalho no ano passado deve incluir os valores na declaração deste ano do Imposto de Renda e tomar alguns cuidados extras na hora de preencher o programa da Receita Federal. Tire suas dúvidas . O envio da declaração vai até 30 de abril .



Saiba tudo sobre o IR 2021

Concursos públicos

4 de 6 selo concursos opcao 02 — Foto: Editoria de arte/G1 selo concursos opcao 02 — Foto: Editoria de arte/G1

Pelo menos 108 concursos públicos no país estão com inscrições abertas e reúnem 19.884 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 20.183,34 na Prefeitura de Arroio Trinta (SC). Veja como se inscrever nos processos seletivos .

O brasileiro de 'Elite'

5 de 6 André Lamoglia — Foto: Andres García Luján André Lamoglia — Foto: Andres García Luján

Aos 23 anos, o carioca André Lamoglia já morou na Bahia, em São Paulo, em Buenos Aires e na Califórnia. Todas as estadias em locais diferentes foram em decorrência de seus trabalhos como ator, fosse trabalhando em um projeto específico ou estudando idiomas e atuação. Sua parada mais recente é Madri, na Espanha, para onde embarcou em janeiro, quando foi convocado para a quinta temporada de "Elite".

A série espanhola ainda vai estrear a quarta temporada, mas a produção da nova safra de episódios já começou. Ainda assim, o ator não pode dar detalhes sobre seu personagem . Um site referência no mercado de filmes e séries confirma André em apenas um episódio.

"Infelizmente ainda não posso adiantar nem o nome do personagem. Em breve, acho que poderemos falar mais sobre e estou ansioso", afirma o ator ao G1 .

Um Chorão diferente

6 de 6 Chorão — Foto: Divulgação Chorão — Foto: Divulgação

Chorão, o vocalista da banda Charlie Brown Jr., levou ao rock a brasilidade do litoral santista. Agora essa história virou um documentário, com cenas inéditas . "Chorão: Marginal Alado" foi baseado em mais de 600 horas de arquivo pessoal de cinegrafistas que acompanhavam a banda em turnês pelo Brasil. As imagens íntimas deixam nítido o amor e a relação de Chorão com os fãs.

Documentário sobre Britney Spears reacende movimento de fãs para 'libertar' cantora da tutela do pai

⚽ Futebol

A bola rolou nos campeonatos estaduais pelo país. Em Minas Gerais, o América venceu o clássico contra o Cruzeiro. Já no Rio de Janeiro, o Vasco conseguiu o empate no fim do jogo contra o Botafogo. Veja abaixo os gols do Fantástico :

Gols do Fantástico: Vasco arranca empate com o Botafogo no final do jogo

☀️ Previsão do tempo

A semana começa com sol, calor e pancadas de chuva em grande parte do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país. O alerta é de temporais entre o centro-norte do Maranhão, Pará e Amazonas. Veja a previsão do tempo :

Tempo seco e calor predominam no Sudeste nesta segunda-feira (22)



