La alfombra roja de los MTV Movie & TV Awards 2020 nos deja looks de lo más variados

A pesar de que todos dábamos por hecho de que los MTV Movie TV Awards 2020 estaban cancelados a causa de la pandemia, finalmente se han celebrado y nos han dejado una alfombra roja con algunas celebrities a las que realmente merece la pena ver más de cerca. Así, que veamos esta red carpet .

Vanessa Hudgens No, aunque lo parezca no lo es. No es Victoria Beckham en sus buenos tiempos de las Spice Girl, sino Vanessa Hudgens enfundada en un little black dress de Versace.

Sin embargo, sus momentos de homenaje no se quedaron ahí, porque también la vimos lucir este diseño rosa de Tony Ward en el que creíamos ver a una auténtica Marilyn Monroe morena .

Mientras que el último look que lució en la gala fue de Christopher Kane , un original vestido en negro que mezcla texturas como el vinilo y la tela satinada.

Sofia Carson A Sofia Carson la vimos luciendo este diseño de Valentino tan ideal en negro, cargado de palilletes y combinando las transparencias

Maddie Ziegler Continuamos con Maddie Ziegler a la que vimos enfundada en un traje de cuero muy original firmado por Abodi.

Lily Collins Nada que ver el look de Lily Collins con la imagen que nos dejó en su último papel de "Emily en Paris". Esta vez la actriz se ha atrevido con este vestido negro de látex muy sugerente de YSL.

Sabrina Carpenter Por su parte, Sabrina Carpenter nos dejó un momento de transparencias, muy atrevido, cargado de pedrería gracias al look firmado por Ralph & Russo.

Peyton List Uno de los looks más desafortunados de la noche, sin duda, lo dejó Peyton List luciendo este modelo vintage de Roberto Cavalli con el estampado de un tigre

Una gala diferente a lo que estábamos acostumbrados pero de la que hemos podido tener ese pedacito de alfombra roja que también nos gusta.

Fotos | @mtv

