Gran parte de los adolescentes ignora herramientas contra la discriminación en Internet

Entornointeligente.com / 4 de cada 10 jóvenes afirmó haber recibido comentarios negativos o agresivos en redes sociales. Más del 70 por ciento de los adolescentes argentinos no conoce herramienta alguna para enfrentar la discriminación y los ataques en redes sociales, a pesar de que el 67 por ciento asegura haber aumentado su tiempo ante las pantallas durante la pandemia, según un estudio de Unicef. Los datos forman parte de la campaáa #LoSientoHater, lanzada por Unicef en el marco del Día de Internet que se celebra hoy. A fines del aáo pasado, la sede argentina de la agencia realizó una encuesta para conocer qué “desafíos emergentes” enfrentaban las familias con niáos y adolescentes en el contexto de pandemia. En base a las respuestas recibidas, determinó que “apenas el 26 por ciento conoce alguna herramienta para lidiar con casos de 'haters'”, u “odiadores”, personas que buscan enviar mensajes de odio en las redes sociales. En paralelo, “67 por ciento de las y los adolescentes refiere estar más tiempo frente a las pantallas desde que comenzó la cuarentena”, seáaló el estudio. #LoSientoHater, lo que no te gusta de mí, a mí sí. Al ser consultados por sus propias experiencias, 4 de cada 10 jóvenes afirmó haber recibido comentarios negativos o agresivos en redes sociales. “Cerca de 3 de cada 10 adolescentes reconoce haber tenido alguna actitud 'hater' en redes sociales, ya sea publicando, respondiendo un comentario o difundiendo una agresión” ”

Según Unicef, u no de los principales efectos del ciberacoso es que, al ser virtual, la víctima siente “como si la estuvieran atacando en todas partes, hasta en su propia casa”. Entonces, lo más habitual es que sienta que no tiene escapatoria y esto puede provocarle consecuencias durante largo tiempo. Por eso, ante la sospecha de un ciberacoso o el ataque de un 'hater' recomiendan denunciarlo de inmediato o bloquearlo y pedir la ayuda de un adulto. Con la campaáa #LoSientoHater, Unicef “busca desarticular los efectos de los discursos de odio que circulan en internet y redes sociales y que tienen a chicas y chicos como una de las víctimas principales y muchas veces también como reproductores”. Es que, de acuerdo con las respuestas recibidas, muchos jóvenes admiten haber reproducido o enviado este tipo de mensajes. “Cerca de 3 de cada 10 adolescentes reconoce haber tenido alguna actitud 'hater' en redes sociales, ya sea publicando, respondiendo un comentario o difundiendo una agresión”, agrega el estudio. Si la relación de niáos y adolescentes con el mundo virtual y las redes sociales es uno de los disparadores de situaciones discriminación, la pandemia por coronavirus abonó estas actitudes. Según detalló Unicef, la navegación web aumentó 70 por ciento a lo largo de este último aáo , del mismo modo que también se elevó el tiempo que niáos y adolescentes pasan frente a la tradicional pantalla de televisión (63 por ciento). Sobre su participación en redes sociales, la pandemia motivó que se incrementara 61 por ciento sobre las tasas de uso normales, agrega el informe. Ante este panorama, Unicef puso en marcha la campaáa que apunta a chicos desde los 13 aáos y que “busca visibilizar el mecanismo de esos circuitos de odio y sus efectos en las y los adolescentes”. Un día para tomar conciencia Cada 17 de mayo se celebra en todo el mundo el “Día de Internet” o el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información” para crear conciencia sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), y la necesidad de acortar la llamada “brecha digital”. Pero al mismo tiempo, en este día se busca advertir sobre los peligros que el mundo virtual puede generar en los más chicos. La navegación web aumentó 70 por ciento a lo largo de este último aáo. Para eso, Unicef en la Argentina realizó la “Tercera Ola de la Encuesta Rápida como parte de su plan de Respuesta al Covid-19″ que buscó determinar “las percepciones, hábitos, actitudes y cambios ocasionados por la pandemia en la población”. Entre el 24 de octubre y el 11 de noviembre fueron entrevistados vía telefónica 2.351 hogares donde viven niáas, niáos y adolescentes. Los resultados arrojaron que el “18,5 por ciento de las y los adolescentes manifestaron haber sufrido exposición a situaciones de discriminación, maltrato, cyberbullying, violencia o pornografía”. Unos meses antes, en julio de 2020, ese porcentaje era de 17 por ciento. Además, “más de 9 de cada 10 adolescentes encuestados han visto ataques de 'haters' en Internet y Redes Sociales”, mientras que uno de cada dos expresó que la comunidad LGTBIQ+ es el grupo de personas al que perciben como el más atacado. La campaáa muestra a una serie de adolescentes orgullosos de sí mismos mientras una voz en off sostiene: “Qué quieren? qué te pongas mal? qué dudes de vos? qué te sientas menos que el resto?”. Luego, la voz concluye: “Lo siento 'hater', lo que no te gusta de mí, a mí sí”. etiquetas Internet Unicef Redes Sociales adolescentes

