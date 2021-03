Disputa de rejeições: presidenciáveis definem estratégias para reverter impopularidade até 2022

Levantamento do Instituto Ipec divulgado no início do mês, antes da anulação das condenações de Lula na Lava-Jato, apontou o petista com uma taxa de rejeição que beira metade do eleitorado. Em pronunciamento na quarta-feira, Lula defendeu o pacto feito com setores empresariais e da centro-direita na sua primeira eleição, em 2002, simbolizado pela escolha de José Alencar, do PL, como seu vice. Para o presidente PSD, Gilberto Kassab, que fez parte da gestão Dilma Rousseff (PT) — o partido tem hoje integrantes no governo Bolsonaro —, Lula “usa sua experiência para tentar avançar no centro”. Operation Underground Railroad — A esquerda ganha uma nova dimensão com Lula. Creio que ele e Bolsonaro são fatos consumados em 2022, enquanto outros nomes ainda são avaliados de forma tênue. Mas não acompanho a tese de que o centro ficará “esmagado”. RIO, SÃO PAULO E BRASÍLIA – Com patamares elevados de rejeição, segundo pesquisas recentes, possíveis candidatos à Presidência em 2022 — categoria que voltou a incluir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última semana — já estudam estratégias para quebrar resistências e cativar diferentes faixas do eleitorado. No centro, embora líderes partidários mantenham gestos por candidaturas próprias, o alcance eleitoral tanto de Lula quanto do presidente Jair Bolsonaro aumenta a possibilidade de composições ainda em primeiro turno, na avaliação de cientistas políticos.

Para os analistas, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tornou Lula elegível novamente deve empurrar Bolsonaro a uma aproximação ainda maior com o Centrão, de olho na formação de bases regionais que neutralizem a resistência a seu nome, especialmente em classes mais pobres e no Nordeste.

Levantamento do Instituto Ipec divulgado no início do mês, antes da anulação das condenações de Lula na Lava-Jato, apontou o petista com uma taxa de rejeição que beira metade do eleitorado. Em pronunciamento na quarta-feira, Lula defendeu o pacto feito com setores empresariais e da centro-direita na sua primeira eleição, em 2002, simbolizado pela escolha de José Alencar, do PL, como seu vice. Para o presidente PSD, Gilberto Kassab, que fez parte da gestão Dilma Rousseff (PT) — o partido tem hoje integrantes no governo Bolsonaro —, Lula “usa sua experiência para tentar avançar no centro”.

— A esquerda ganha uma nova dimensão com Lula. Creio que ele e Bolsonaro são fatos consumados em 2022, enquanto outros nomes ainda são avaliados de forma tênue. Mas não acompanho a tese de que o centro ficará “esmagado”. A pandemia, incluindo seu impacto na economia, vai exigir uma candidatura moderada e com capacidade de gestão — afirma Kassab.

Alinhado com as cúpulas de siglas como PP, Republicanos e PL, Bolsonaro terá em Lula uma "sombra" até 2022, na avaliação de um parlamentar influente do Centrão. Para este deputado, é plausível uma "guinada populista" do presidente — em contraponto a medidas defendidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes — para cativar apoios regionais

Ministérios em jogo Por ora, em um gesto para agradar ao mercado, Bolsonaro sugeriu a Guedes o fatiamento da reforma tributária, para que a medida avance com mais rapidez no Congresso. Ao longo do último ano, o presidente veio perdendo apoio de eleitores com maior poder aquisitivo

Os gestos de Bolsonaro de olho no xadrez eleitoral podem incluir ainda uma nova rodada de trocas ministeriais. Em fevereiro, o Republicanos entrou no primeiro escalão com a nomeação de João Roma (BA) no Ministério da Cidadania. O PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), é cotado para ter uma indicação no Ministério da Saúde, numa possível substituição do ministro Eduardo Pazuello, cuja atuação é alvo de críticas

Considerada “um fracasso” por mais de um líder partidário ouvido pelo GLOBO, a atuação de Bolsonaro na pandemia virou foco de atenção. Auxiliares que monitoram suas redes sociais apresentaram um relatório que indicou o clamor pela vacina contra a Covid-19, mesmo entre seus seguidores, superando até a cobrança por geração de emprego. Por isso, aconselharam o presidente a ser firme na defesa da vacinação, em contraponto à sua própria postura nos últimos meses

Para lideranças partidárias e analistas, a queda de aprovação do governo neste ano após um período de alta em 2020, coincidindo com a interrupção do pagamento do auxílio emergencial, sugere que a retomada do benefício, em abril, não deve ser o bastante para aplacar a rejeição de Bolsonaro — especialmente nas faixas mais populares, onde Lula tem bom desempenho

— Bolsonaro não deixa de ser um candidato competitivo, mas tem dificuldade para traduzir o auxílio em apoio permanente. E a chegada do Lula complica isso ainda mais — afirma o sociólogo Antonio Lavareda, do instituto de pesquisas Ipespe

O cientista político Josué Medeiros, da UFRJ, explica que parte do desafio enfrentado por Bolsonaro é o fato de Lula, segundo pesquisas, não herdar votos só da esquerda

— Há também uma migração para o Lula do eleitor que não votou em ninguém em 2018. Ao mesmo tempo, é o candidato da esquerda que menos precisa de esforço para se consolidar neste campo. Isso faz com que possa gastar mais tempo disputando o eleitor dos outros — pontua Medeiros

Sem partido há mais de um ano, Bolsonaro reatou conversas por um possível retorno ao PSL, que hoje detém a segunda maior bancada do Congresso e uma das maiores fatias do fundo eleitoral. A legenda já foi tida como um possível destino do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas o movimento esfriou, e hoje ele está mais próximo de migrar para o MDB, presidido pelo deputado Baleia Rossi (SP), seu aliado. Maia tenta articular uma união das siglas de centro em oposição a Bolsonaro

— Independentemente dos acenos de Lula ou de Bolsonaro, é preciso que os partidos de centro dialoguem entre si. É impossível uma candidatura só, mas se este campo se dividir demais, perde competitividade — argumenta Baleia

O engarrafamento ao centro prejudica articulações do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que lidam ainda com rejeições altas. Outro nome com trânsito neste campo, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, tem rejeição relativamente baixa, mas é considerado desconhecido por quase 40% dos eleitores

Ciro isolado Doria tem dito que, com a chegada de Lula, o centro “precisa ter juízo” para ir ao segundo turno. O tucano voltou a defender o endurecimento de medidas restritivas para o combate à pandemia, além de sugerir a compra e aplicação de vacinas pelos estados, dois de seus principais focos de desavenças com o governo federal. Para um dirigente partidário, com os atritos entre Doria e Bolsonaro, “um puxa o outro para baixo” na corrida por 2022 — eles têm o mesmo patamar de rejeição

Pelo lado de Ciro, o risco maior hoje é de isolamento. O PSB, partido que estava no radar do pedetista, passou a cogitar uma reaproximação com o PT. Segundo o presidente do PDT, Carlos Lupi, a meta de Ciro é pontuar acima de 15% no início de 2022 para mostrar viabilidade eleitoral

— Defendo uma aliança no segundo turno com todas as forças que fazem oposição a Bolsonaro. Acho que Ciro deveria estar nisso, mas não posso controlar o temperamento dele — disse Lupi

Com o desgaste provocado pela reviravolta da Lava-Jato, analistas e o mundo político passaram a considerar improvável uma candidatura de Sergio Moro, outro nome que transitaria pelo centro

Principais estratégias João Doria (PSDB) A vacinação em massa no estado de São Paulo, com doses da CoronaVac e de outras farmacêuticas, é vista como trunfo para vencer resistências

Jair Bolsonaro (sem partido) Aliados defendem o prolongamento do auxílio emergencial, benefício que atinge principalmente as camadas mais pobres e eleitores de cidades nordestinas

Ciro Gomes (PDT) Com acenos à centro-direita, o pedetista tem procurado reduzir a resistência tanto em grupos mais conservadores nos costumes quanto em setores produtivos

Sergio Moro (sem partido) Mostrar-se como um candidato que defende pautas além da Lava-Jato, incluindo propostas ligadas à Educação e Saúde, seria uma alternativa para diminuir a resistência em setores mais populares

Luiz Henrique Mandetta (DEM) Embora a rejeição possa estar ligada à defesa de restrições na pandemia, analistas acreditam que seria recomendável reforçar o discurso pró-ciência como caminho para a retomada econômica

Lula (PT) O ex-presidente fez acenos a setores empresariais em pronunciamento na última quarta-feira, numa tentativa de reeditar o "pacto" de 2002

