EntornoInteligente | ONG Médicos Unidos por Venezuela catalogó la vacuna Sputnik V como “no confiable”

Caracas, 02 de octubre del 2020. La Organización No Gubernamental (ONG), Médicos Unidos por Venezuela alertó desde su perfil en la red social de Twitter, que desconoce el protocolo aplicativo de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V.

Detallaron que el lote de 2.000 vacunas que llegó este viernes al territorio venezolano, se encuentra, al igual que muchas otras vacunas “en fase de desarrollo”, “apenas en fase 3” según una información no oficial.

“Alertamos a la población sobre la introducción de un lote de vacunas de origen ruso para prevenir Covid-19 de la cual se desconoce el protocolo para su aplicación. Se entiende que se trata de un estudio por la cantidad de vacunas apenas 2.000, sin más información al respecto” escribieron en un primer tuit.

Asimismo advirtieron que la Sputnik V, por tratarse de una fase en desarrollo, resulta una vacuna “no confiable”.

Está vacuna rusa al igual que otras a nivel mundial están en fase de desarrollo y está apenas en fase 3 información no oficial,lo cual la hace no confiable y su uso en humano no cumple los estándares éticos para su aplicación, como todo estudio debe cumplir con metodología (hilo)

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) October 2, 2020 Adicionalmente alegaron que el uso de dicha vacuna en humanos “no cumple los estándares éticos para su aplicación, como todo estudio debe cumplir con metodología”.

Finalmente rechazaron que el uso de la vacuno no se comunicara a la sociedad científica del país, a la cual ni siquiera se le solicito alguna opinión, pese a que dicha sociedad se ha mantenido en constante investigación.

“El uso de la vacuna no se ha comunicado a las sociedades científicas ni se ha solicitado sus opiniones. Cualquier protocolo debe contar con el consentimiento informado a los seleccionados explicando beneficios y riesgos para la salud. Estaremos vigilante de sus resultados”.

— Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) October 2, 2020

