A pesar de la polémica, estos fueron los disfraces más IN de los que asistieron al cumpleaños de Kendall Jenner

Aunque fue tildada d e “inconsciente” o de “insensible” por haber realizado una fiesta multitudinaria en la que asistieron más de 100 personas en plena pandemia, la celebración de cumpleaños de Kendall Jenner no ha parado de crear nuevas noticias que, día tras días, las posicionan como tendencia. Una de ellas y que, sin duda alguna, ha dado mucho de qué hablar ha sido la lista de celebridades que asistieron al evento, todos ellos enfundados con increíbles disfraces que convirtió el festejo en una verdadera pasarela de horror y que, por supuesto, acá te dejamos una recopilación de los mejores.

Solo han pasado algunos días después del magno evento que realizó Kendall Jenner por motivo de su cumpleaños y, además, para celebrar la noche más terrorífica del año en un festejo que, hasta los momentos, sigue siendo tendencia y punto de crítica. Sin embargo, es indudable no rescatar los increíbles trajes que utilizaron algunos de los invitados que dijeron presente con su mejor disposición y con looks ¡De Terror! Y aquí te hicimos un resumen de algunos de ellos.

una sensual kendall jenner La protagonsta de toda la polémica y de esta gran celebración, apareció con un disfraz al mejor estilo de Pamela Anderson en la película Barb Wire de 1996. La modelo estaba irreconocible con una melena rubia ondulada, con flequillo y unas cejas muy finitas que nos dieron un guiño de la famosa actriz en esa época. El estilismo se complementó con un body de cuero negro de talle alto, combinado con medias de rejilla y guantes largos, un atuendo totalmente ¡Sensual!

Ver esta publicación en Instagram “don’t call me babe” happy halloween! GO VOTE!!! me as Pamela Anderson in Barb Wire 📸 by my angel @amberasaly

Una publicación compartida por Kendall (@kendalljenner) el 31 de Oct de 2020 a las 9:45 PDT

kylie jenner: “la cobra más venenosa” Por su lado, la hermana menor del clan Kardashian se enfundó en un diseño de alta categoría, tras utilizar una pieza que realizó Thierry Mugler especialmente para ella. El disfraz se trato de una especie de serpiente con un body asimétrico con las mangas a juego con los leggins, que se completó con un impactante tocado que simulaba la cabeza del reptil.

Ver esta publicación en Instagram 🐍🐍🤍 MUGLER COBRA

Una publicación compartida por Kylie 🤍 (@kyliejenner) el 1 de Nov de 2020 a las 12:58 PST

¿the weeknd el nuevo profesor chiflado? Sin duda alguna, uno de los mejores disfraces de la fiesta fue propiciado por el cantante The Weeknd, quien decidió darle ese sentido jocoso con una versión de El profesor chiflado . Es así, como el artista consiguió un disfraz muy realista, con el mismo estilismo que llevaba el personaje interpretado por Eddie Murphy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por The Weeknd (@theweeknd) el 31 de Oct de 2020 a las 10:42 PDT

Los x-men llegaron para salvar la fiesta con saweetie A su vez, la reconocida artista optó por llevar un disfraz de Mistique de la saga de X-Men . Gracias a la técnica del body paint, una peluca y algunos detalles en su piel, la cantante logró adaptar una versión muy actual del mítico personaje.

Ver esta publicación en Instagram CRIPTIQUE 💙 @spazzz.vision #mystique

Una publicación compartida por @ saweetie el 1 de Nov de 2020 a las 1:13 PDT

kim kardashian y su sexy atuend o rosado Aunque no sabemos exactamente de qué era el atuendo o su inspiración, Kim Kardashian no defraudó con un look totalmente tenebroso y aterrador, el cual lleva la firma de Balenciaga. El mismo era un look rosado con destellos rojo pasión ceñido al cuerpo, con escote asimétrico y abierto en la falda, junto a un pasamontañas, camiseta y leggins a juego.

Ver esta publicación en Instagram Halloween 2020

Una publicación compartida por Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 4 de Nov de 2020 a las 8:17 PST

winnie harlow es la novia de frankestein La modelo, sin duda alguna, también causó impacto con un atuendo muy acertado y que decidió darle ese toque sensual, al utilizar uno de los disfraces más clásicos: la novia de Frankenstein. Para ello lució un vestido con escote bajo, muy ceñido al cuerpo, una larga capa de tiras de organza y medias transparentes que le permitieron lucir sus extensas piernas.

Ver esta publicación en Instagram Bride of Frankenstein’s Monster 💍

Una publicación compartida por ♔Jamaican Canadian♔ (@winnieharlow) el 1 de Nov de 2020 a las 2:15 PST

¿una enfermera que no teme inyectarte? hailey baldwin lo hizo posible La esposa de Justin Bieber decidió recrear el personaje de la serie The Ratched , por lo que se enfundó con prendas de látex color turquesa y que completó con piezas como un gorro y un delantal de enfermera.

Ver esta publicación en Instagram a very RATCHED Halloween 🕷🕷🕷 📸📸 @amberasaly

Una publicación compartida por Hailey Baldwin Bieber (@haileybieber) el 1 de Nov de 2020 a las 12:29 PST

paris hilton es el nuevo ave fénix A su vez, la reconocida modelo, empresaria y actriz decidió realizar su propia versión del ave fénix, con un body suit con múltiples apliques y colores que se enmarcaron por los tonos rosas y rojo. Todo ello junto a unas alas impresionantes.

Ver esta publicación en Instagram Thank you @Jackalopeland for making Halloween magical for me again with your creation of my “Phoenix” costume! 😍🔥 And thank you so much for you kind words below🥰👇 “🔥 Like a Phoenix from the ashes she will rise 🔥It was such a dream creating this custom look for the ever inspiring @ParisHilton. A Phoenix is a symbol of rebirth, hope and immortality and I felt it was the perfect embodiment of Paris and all she is doing with her project #BreakingCodeSilence. This woman is one of the most empowering, kind and magical people on the planet and it is always a dream come true to work with her 💓💕 Sunglasses by the fabulous @radandrefined Special thanks to @gitaflau and @indri_dwi_putri for all your hard work helping get this look fabulous and finished in time!” Thank you all for your hard work, creativity and passion! I truly appreciate it! Love always P🥰

Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton) el 1 de Nov de 2020 a las 7:06 PST

scott disick el rey de la fiesta tropical Mientras tanto, el cuñado de la cumpleañera decidió tomarse la fiesta de la manera más relajada posible, por lo que prefirió utilizar una camisa de estilo hawaiano para convertirse en el rey de la fiesta.

