Falleció por covid un miembro del equipo de Reuters en Venezuela

Rafael Jiménez, miembro del equipo de Reuters Venezuela, falleció este sábado en Caracas por complicaciones derivadas del coronavirus.

La información fue confirmada por el corresponsal de la agencia de noticias en México y Centroamérica, Diego Oré Oviedo, quien afirmó que Jiménez dio una larga lucha contra el virus.

“Será recordado como un tipo cariñoso, una buena persona y el responsable directo de muchos de los mejores reportajes del equipo de Reuters Venezuela“, expresó Oré Oviedo en su cuenta de Twitter.

Pero elijo quedarme con esta imagen tuya: siempre sonriendo y a nuestro lado. ¡Gracias por todo! pic.twitter.com/fMpFh9FZUL

— Diego Oré Oviedo (@diegore22) March 13, 2021

El gremio periodístico sintió su partida y le dedicaron conmovedoras palabras mediante las redes sociales.

“Hoy perdimos al chofer de la oficina de Reuters en Caracas, Rafael Jiménez. Digo que era el conductor, pero en realidad Rafa lo era todo, era seguridad, era un reparador y era el mejor compañero que se podía tener al informar sobre el caos de Venezuela“, lamentó el periodista Angus Berwick

“Rafa me mantuvo a salvo desde el día que llegué a Venezuela hasta el día que me fui. Habló para llegar a las bases militares, persuadió a los soldados para que me liberaran de la custodia y evadió las emboscadas en las carreteras. Él habilitó incansablemente muchas de mis historias, sin los aplausos del público”, agregó

Berwick informó que Jiménez tenía una esposa y dos hijos

Today we lost the Reuters Caracas bureau's driver Rafael Jiménez to Covid. I say he was the driver, but in reality Rafa was everything — he was security, he was a fixer, and he was the best companion one could have when reporting on Venezuela's chaos. I'm devastated he's gone pic.twitter.com/UyumkHajdm

— Angus Berwick (@AABerwick) March 13, 2021

As an ex-cop, Rafa amazed me with his bravery and calm. But I'll remember him most for his compassion and generosity, and his chuckle. I was lucky to have known him, and I wish he could have looked after future Reuters reporters as he did for me. He leaves a wife and two kids pic.twitter.com/KASNN2Gmxu

— Angus Berwick (@AABerwick) March 13, 2021

“En el periodismo, hay muchos que como Rafael Jiménez no firman las notas o toman las fotos. Pero él fue una pieza fundamental en el equipo de Reuters Venezuela. A Rafa le doy las gracias por el apoyo a toda prueba, por traer calma y cariño en momentos duros. A ustedes por toda la ayuda”, dedicó la periodista Corina Rodríguez

“Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de Rafael Jiménez, trabajador de la prensa quien formaba parte del equipo de Reuters Venezuela. Elevaremos una oración al cielo por su descanso eterno”, tuiteó el Colegio Nacional de Periodistas de Caracas

#13Mar Expresamos nuestro pesar por el fallecimiento de Rafael Jiménez, trabajador de la prensa quien formaba parte del equipo de @ReutersVzla . Elevaremos una oración al cielo por su descanso eterno

— CNP Caracas (@CNPCaracas) March 14, 2021

Con información de El Nacional

