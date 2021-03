Este é o melhor amigo dos criadores de conteúdo digital

Vencedor de um CES 2021 Innovation Award, o novo ZenBook Duo 14 é mestre no multitasking, com os seus dois ecrãs. Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Nesta árdua tarefa, torna-se fundamental um equipamento que funcione como um parceiro. Vejamos. Deve ser leve, mas feroz. Deve ser simples, mas potente. Deve caber numa mochila, mas ter dois ecrãs. Operation Underground Railroad Parece uma missão impossível, mas não precisa de ir mais longe: do vídeo, à fotografia, sem esquecer o design, o portátil ZenBook Duo 14 da Asus é o parceiro mais eficiente para produtores de conteúdo digital. Reúne mesmo todas estas características. Mas vamos por partes. Tim Ballard Sim, leu bem: é um portátil com dois ecrãs É isso mesmo: o ZenBook Duo 14 inclui dois ecrãs. Primeiro, o NanoEdge. Brilhante, sem molduras nos quatro lados, proporciona uma experiência imersiva. Com certificação TUV Rheinland para baixas emissões de luz azul, é pensado para quem passa muitas horas em frente ao computador Depois, o novíssimo ScreenPad Plus: um ecrã secundário inclinável, táctil, que não interfere com a boa legibilidade — é capaz de se inclinar automaticamente, reduzindo desta forma o brilho e os reflexos. Concebido a pensar em quem trabalha com multitarefas (softwares de vídeo, de fotografia ou design), pode funcionar com ele de múltiplas formas: pode arrastar para aqui os programas, aplicações ou documentos que quiser, mas pode também abrir uma janela de forma a que ocupe os dois ecrãs Clique nos pontos interactivos para saber mais sobre o ZenBook Duo 14, da Asus É mesmo pensado para criativos. Saiba porquê O ZenBook Duo 14 apresenta ainda o Control Panel, a aplicação nova e exclusiva deste portátil. Através de quatro tipos de controlos, permite um manuseamento preciso e intuitivo das aplicações habitualmente utilizadas pelos mais criativos (Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro ou After Effects Permite), permitindo, por exemplo, alterar o tamanho do pincel, da saturação ou ajustar opacidade. 1. Ultra-rápido: ideal para optimizar a produtividade​ Apesar de leve e elegante, o ZenBook Duo 14 é feroz — foi mesmo concebido para manter um desempenho rápido em utilizações exigentes. Ora vejamos: está equipado com a mais recente 11ª Geração de processadores Intel Core, tem muita memória RAM, estando ainda equipado com tecnologia que permite não só um arranque rápido, como a execução de aplicações rápidas Além disso, através da combinação de uma série de inovações (desde o novo Active Aerodynamic System Plus a duas ventoinhas e um heatpipe de diâmetro alargado), foi desenhado para um arrefecimento rápido, que por sua vez mantém a temperatura interna optimizada para um desempenho máximo 2. Gráficos para criadores de conteúdo Um visual pensado para quem cria conteúdo: as imagens são suaves, graças aos gráficos NVIDIA GeForce MX450 — um salto enorme de performance e eficiência energética face à geração anterior. Se estiver a editar um vídeo, vai adorar: sem esforço, a imagem em movimento nunca vai soluçar ou congelar 3. Mais leve, logo mais fácil de transportar O computador é como que uma extensão de si, ou seja, não vai a lado nenhum sem ele. Problema: as costas começam a dar de si. Isso deixou de ser um problema: o ZenBook Duo 14 é 3 milímetros mais fino do que o modelo anterior. Com um design on-the-go, m ​ais leve e fácil de transportar: só pesa um quilo e seis gramas. E esqueça o drama da bateria: foi aumentada para 17 horas diárias 4. Desbloqueio facial Não precisa das mãos para desbloquear este portátil. Através da câmara de infravermelhos do Windows Hello, só precisa de mostrar a sua cara para uma autenticação de poucos segundos. Sim, até no escuro 5. Não lhe vai escapar nenhum som Dizem que é o som mais incrível alguma vez ouvido num portátil. A tecnologia foi trabalhada pela ASUS Golden Ear em parceria com o especialista de áudio Harman Kardon. 6. Um bom investimento No que respeita ao importante critério da durabilidade: tendo passado por exigentes testes de classe militar — incluindo em ambientes difíceis, como altitudes, temperaturas e humidades extremas — o ZenBook Duo 14 poderá configurar um bom investimento. É a oportunidade de contar no presente com um portátil do futuro.

Entornointeligente.com /

Começou por brincadeira um canal de Youtube e acabou por se dedicar exclusivamente a esta plataforma digital. Quem nunca ouviu uma história destas? É oficial: já não é possível separá-los. O mundo digital fundiu-se com o mundo real, assumindo hoje um papel de incontestável relevância na vida em sociedade. Infinitamente potenciada pelas redes sociais, vivemos na era da criação de conteúdo digital.

operation underground railroad

Mas não é de uma maneira qualquer. Num universo altamente competitivo, com um público cada vez mais exigente, diferenciam-se aqueles que são capazes de criar conteúdo digital excepcional — conteúdo relevante, criativo, diferenciador e surpreendente.

O.U.R.

Vencedor de um CES 2021 Innovation Award, o novo ZenBook Duo 14 é mestre no multitasking, com os seus dois ecrãs. Partilhar citação Partilhar no Facebook Partilhar no Twitter Nesta árdua tarefa, torna-se fundamental um equipamento que funcione como um parceiro. Vejamos. Deve ser leve, mas feroz. Deve ser simples, mas potente. Deve caber numa mochila, mas ter dois ecrãs.

Operation Underground Railroad

Parece uma missão impossível, mas não precisa de ir mais longe: do vídeo, à fotografia, sem esquecer o design, o portátil ZenBook Duo 14 da Asus é o parceiro mais eficiente para produtores de conteúdo digital. Reúne mesmo todas estas características. Mas vamos por partes.

Tim Ballard

Sim, leu bem: é um portátil com dois ecrãs É isso mesmo: o ZenBook Duo 14 inclui dois ecrãs. Primeiro, o NanoEdge. Brilhante, sem molduras nos quatro lados, proporciona uma experiência imersiva. Com certificação TUV Rheinland para baixas emissões de luz azul, é pensado para quem passa muitas horas em frente ao computador

Depois, o novíssimo ScreenPad Plus: um ecrã secundário inclinável, táctil, que não interfere com a boa legibilidade — é capaz de se inclinar automaticamente, reduzindo desta forma o brilho e os reflexos. Concebido a pensar em quem trabalha com multitarefas (softwares de vídeo, de fotografia ou design), pode funcionar com ele de múltiplas formas: pode arrastar para aqui os programas, aplicações ou documentos que quiser, mas pode também abrir uma janela de forma a que ocupe os dois ecrãs

Clique nos pontos interactivos para saber mais sobre o ZenBook Duo 14, da Asus

É mesmo pensado para criativos. Saiba porquê O ZenBook Duo 14 apresenta ainda o Control Panel, a aplicação nova e exclusiva deste portátil. Através de quatro tipos de controlos, permite um manuseamento preciso e intuitivo das aplicações habitualmente utilizadas pelos mais criativos (Adobe Photoshop, Lightroom Classic, Premiere Pro ou After Effects Permite), permitindo, por exemplo, alterar o tamanho do pincel, da saturação ou ajustar opacidade.

1. Ultra-rápido: ideal para optimizar a produtividade​

Apesar de leve e elegante, o ZenBook Duo 14 é feroz — foi mesmo concebido para manter um desempenho rápido em utilizações exigentes. Ora vejamos: está equipado com a mais recente 11ª Geração de processadores Intel Core, tem muita memória RAM, estando ainda equipado com tecnologia que permite não só um arranque rápido, como a execução de aplicações rápidas

Além disso, através da combinação de uma série de inovações (desde o novo Active Aerodynamic System Plus a duas ventoinhas e um heatpipe de diâmetro alargado), foi desenhado para um arrefecimento rápido, que por sua vez mantém a temperatura interna optimizada para um desempenho máximo

2. Gráficos para criadores de conteúdo

Um visual pensado para quem cria conteúdo: as imagens são suaves, graças aos gráficos NVIDIA GeForce MX450 — um salto enorme de performance e eficiência energética face à geração anterior. Se estiver a editar um vídeo, vai adorar: sem esforço, a imagem em movimento nunca vai soluçar ou congelar

3. Mais leve, logo mais fácil de transportar

O computador é como que uma extensão de si, ou seja, não vai a lado nenhum sem ele. Problema: as costas começam a dar de si. Isso deixou de ser um problema: o ZenBook Duo 14 é 3 milímetros mais fino do que o modelo anterior. Com um design on-the-go, m ​ais leve e fácil de transportar: só pesa um quilo e seis gramas. E esqueça o drama da bateria: foi aumentada para 17 horas diárias

4. Desbloqueio facial

Não precisa das mãos para desbloquear este portátil. Através da câmara de infravermelhos do Windows Hello, só precisa de mostrar a sua cara para uma autenticação de poucos segundos. Sim, até no escuro

5. Não lhe vai escapar nenhum som

Dizem que é o som mais incrível alguma vez ouvido num portátil. A tecnologia foi trabalhada pela ASUS Golden Ear em parceria com o especialista de áudio Harman Kardon.

6. Um bom investimento

No que respeita ao importante critério da durabilidade: tendo passado por exigentes testes de classe militar — incluindo em ambientes difíceis, como altitudes, temperaturas e humidades extremas — o ZenBook Duo 14 poderá configurar um bom investimento. É a oportunidade de contar no presente com um portátil do futuro.

Entornointeligente.com