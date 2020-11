EntornoInteligente | Nostálgico video de Maradona junto a ‘Chespirito’ que se volvió viral

Tras la muerte del ‘Barrilete cósmico’, las redes sociales se han llenado de videos que muestran varios momentos de Maradona. Uno de ellos, en el “Camarín del 10”, cuando conoció al legendario actor mexicano

Diego Armando Maradona fue ídolo de multitudes y no sólo en Argentina, en todo el mundo.

Considerado un ‘Dios’ por muchos, también tuvo sus debilidades, ídolos y aciertos. Uno de sus personajes admirados fue Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, quien murió hace seis años, un 28 de noviembre.

El histórico comediante mexicano era muy querido por el ‘Pelusa’. Su impacto en Sudamérica fue brutal como el de Maradona cuando disputó la Copa del Mundo en México 1986.

Tras la muerte del ‘Barrilete cósmico’, las redes sociales se han llenado de videos que muestran varios momentos de Maradona. Uno de ellos, en el “Camarín del 10”, cuando conoció al legendario actor mexicano.

Los mejores somos bajos, ¿verdad?

” Cuando lo mira a usted, no habla con nadie, no hace nada sólo mira al Chavo. Llora de la risa, no puede ser”, le dijo una de las acompañantes de Maradona a Gómez Bolaños.

That time Maradona met his Mexican hero 🙌🏽 #SueñoCumplido pic.twitter.com/4EI8rAdJp4

“Los mejores somos bajos, ¿verdad?”, respondió ‘Chespirito’.

“Gracias por venir, maestro. Usted es mi ídolo”, dijo un emocionado Maradona, quien agitó las manos como si celebrara el ‘gol del Siglo’, ese que le marcó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986.

El Universal (GDA)

