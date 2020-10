EntornoInteligente | “No vamos a descansar en nuestra lucha por el rescate de la democracia”, afirmó Guanipa

“No vamos a descansar en nuestra lucha por el rescate de la democracia del país y nuestra gente está dispuesta a seguir adelante hasta lograr la libertad para poder vivir tranquilos”, aseguró

El Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, continúa recorriendo los estados del país en medio de la gran crisis humanitaria y la pandemia del Covid-19 que atraviesa el país.

Este viernes, el diputado se reunió con los representantes del Frente Amplio Venezuela Libre y la sociedad civil del estado Portuguesa en la lucha por el rescate de la libertad de Venezuela.

"No vamos a descansar en nuestra lucha por el rescate de la democracia del país y nuestra gente está dispuesta a seguir adelante hasta lograr la libertad para poder vivir tranquilos", aseguró.

Seguimos recorriendo Venezuela y el estado Portuguesa. Estamos en la población de Biscucuy del municipio Sucre, reunidos con los representantes del Frente Amplio Venezuela Libre y la sociedad civil. pic.twitter.com/bYYCps9XY0

— Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) October 2, 2020

El parlamentario reiteró que el país debe vencer las circunstancias en la que el régimen de Maduro ha sumido a la nación y ejercer la presión de calle para salir de la dictadura.

No vamos a permitir que sigan destruyendo nuestra nación y arrebatandonos la poca calidad de vida. Tenemos que vencer las circunstancias y motivarnos a retomar las calles para definitivamente salir de esta pesadilla”, sentenció.

Centro de Comunicación Nacional

