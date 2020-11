EntornoInteligente | No existe un ‘peligrosómetro’ para aplicar medidas de seguridad, dice abogado

El abogado resaltó además que “no existe un peligrosómetro” que permita determinar el grado de peligrosidad de una persona en la sociedad y que él no es fanático de las medidas, porque son conceptos muy peligrosos. No obstante, recordó que en un caso, un sujeto que había sido beneficiado con libertad condicional, cometió un homicidio y se llegó a probar su peligrosidad mediante testimonios de sus vecinos y de la propia cárcel donde estuvo

Entornointeligente.com /

Tras la condena de 30 años de cárcel y 10 años de seguridad para Bruno Marabel por el quíntuple crimen en la casa del horror, el abogado penalista Ricardo Preda fue consultado en el programa Tempranísimo, radio Universo y canal Gen, respecto a cuál es el criterio para la aplicación de las medidas de seguridad en una sentencia condenatoria.

Al respecto aclaró que la condena de 30 años de privación de libertad es una pena. Una vez que se compurgue la misma, se evaluará si hace falta ejecutar la medida extra de 10 años de reclusión en un establecimiento de seguridad. En este caso, según detalló, la pena se funda en la reprochabilidad para que el sujeto entienda que su conducta estuvo mal, mientras que la medida aplicada por la peligrosidad se funda en la probabilidad de que vuelva a cometer un hecho grave. “La pena establece una consecuencia por algo que ocurrió, mientras la medida señala una consecuencia por algo que se cree puede ocurrir. Es decir, una prognosis (tener un conocimiento anticipado de algún suceso)”.

El abogado mencionó que la medida de 10 años puede revisarse en cualquier momento e incluso puede no llegar a ejecutarse. “Se da la facultad al Tribunal de imponer una consecuencia sobre la base de algo que no ocurrió, sería en contra del sentido común y del ciudadano si estas medidas de seguridad se ejecuten sí o sí sobre la base de lo que hoy un tribunal dijo que el sujeto haría en el futuro”, comentó y explicó que incluso antes de comenzar la pena, se realiza un estudio al condenado para determinar si esa extensión debe implementarse o no.

El abogado resaltó además que “no existe un peligrosómetro” que permita determinar el grado de peligrosidad de una persona en la sociedad y que él no es fanático de las medidas, porque son conceptos muy peligrosos. No obstante, recordó que en un caso, un sujeto que había sido beneficiado con libertad condicional, cometió un homicidio y se llegó a probar su peligrosidad mediante testimonios de sus vecinos y de la propia cárcel donde estuvo.

En el caso de Bruno Marabel, este podría solicitar la libertad condicional cuando compurgue dos terceras partes de la pena, es decir cuando cumpla 20 años dentro de la cárcel. Una de las condiciones es que se haga una prognosis que diga que el sujeto no volvería a cometer hechos punibles, de acuerdo con el abogado Preda.

#Tempranísimo

Conversamos con el abogado @PredaRicardo , sobre las sentencias en el caso del quíntuple homicidio.

https://t.co/CgQKdK4oUq

@Universo970py pic.twitter.com/XEQelwElYF

— GEN (@SomosGEN) November 3, 2020

Entornointeligente.com