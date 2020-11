Perú vs. Argentina: los cuatro cambios de Gareca en el once titular para esta noche

Entornointeligente.com /

La selección peruana ya no puede ceder puntos en las Eliminatorias Qatar 2022 . Por esa razón, Ricardo Gareca tendría en mente realizar cuatro cambios en distintas líneas de su equipo titular. Gianluca Lapadula se asoma para saltar al campo desde el primer minuto ante Argentina.

En el entrenamiento de esta mañana, el estratega argentino formó el siguiente once: Pedro Gallese; Aldo Corzo , Anderson Santamaría , Luis Abram, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y Gianluca Lapadula .

A simple vista, esta es una nueva apuesta de Gareca teniendo en cuenta el once titular que utilizó ante Chile. En la zona defensiva, el lateral derecho ya no será Luis Advíncula, ese lugar será ocupado por Corzo. Al medio, Luis Abram tendrá como compañero al zaguero del Atlas FC, Santamaría, quien ingresará en lugar de Miguel Araujo

Más adelante irán desde el inicio Christian Cueva y Gianluca Lapadula . El centrodelantero ítalo-peruano sería la sorpresa ante el combinado liderado por Lionel Messi. Como se recuerda, el jugador del Benevento debutó con la camiseta de la selección peruana el último viernes ante Chile

El delantero de 30 años de edad ingresó al campo de juego en el minuto 59′ en reemplazo de Raúl Ruidíaz . Hoy, se invertirían las cosas, el atacante del Seattle Sounders iría a la banca de suplentes, mientras que Lapadula sería alineado desde el pitazo inicial

¿A qué hora juega Perú vs. Argentina? La Bicolor será local este martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional ante la selección argentina. La hora pactada es a las 7.30 p. m

