EntornoInteligente | Muerte Diego Armando Maradona: últimas noticias y reacciones en DIRECTO

19:49 Más reacciones La Federación Costarricense de Fútbol lamenta el fallecimiento de Diego Armando Maradona, leyenda del fútbol mundial y ex-jugador emblemático de Argentina

Diego Armando Maradona, técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina. / Reuters

Diego Armando Maradona sufrió un paro cardíaco y cuatro ambulancias están en su domicilio, según informa la prensa local.

El entrenador de 60 años estuvo a principios de este mes diez días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un “bajón anímico”, pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Luego, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tuvo “algunos episodios de confusión” que los médicos “asociaron” a “un cuadro de abstinencia”.

EL PERIÓDICO abre un directo con toda la información y las últimas noticias

Más información

Muere Maradona a los 60 años Actualizar

21:00

El ‘Niño’ Torres “Maradona es el más grande que jamás habrá”

20:54

La despedida de Messi Diego Armando Maradona representaba muchas cosas, contradictorias muchas veces, que trascienden el fútbol (tanto al de ahora como al de antes). Sentenciar que Maradona es mejor que Messi o a la inversa dice muchas cosas de nosotros y el debate sobre quién fue el argentino y el azulgrana más grande será eterno. El ‘barrilete cósmico’ dio un Mundial al Argentina y duró muy poco en el Barça, apenas un par de años, justo al revés que Messi. Tanto Leo como el Barça se han querido sumar al adiós sentido al exjugador azulgrana.

20:52

Maldini recuerda a ‘D10S’ “Solo tengo palabras de agradecimiento para Maradona, le debo mucho. Es un genio incomparable. Fue el primer jugador que me hizo emocionarme”

20:46

Otro tuit del Nápoles. “Todos esperan nuestras palabras pero, ¿qué palabras podemos usar para el dolor como el que estamos viviendo? Ahora es el momento de las lágrimas, después llegará el momento de las palabras” Más claro el agua.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego �� pic.twitter.com/mjwhrSczPG

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020 20:43

Julio Alberto en TV3 “Diego ha sido tremendamente generoso y tremendamente inocente también, lo hemos visto en imágenes de sus familiares riéndose de él”. “Diego era jugador para el Barça y si hubiera aguantado un poquito hubiéramos ganado muchas Copas de Europa. Miraríamos al Madrid por el retrovisor”. “Era feliz en Barcelona, pero su manager quería más dinero”. “Yo flipaba cuando supe que jugaría con el mejor jugador de la historia. Te das cuenta de que estás ante algo que no es normal. Diego era el mejor del mundo”. “Diego ha sido generoso en el campo y fuera del campo. Tenía mentalidad de equipo, era generoso en el campo., Dice mucho de donde proviene, de sus orígenes y lo llevaba en el gen. Muy parecido a Cruyff pero con otro idioma” 20:41

Mbappé también llora

Mucha fuerza a la familia de un GRANDE e HISTORIA del futbol mundial. Descansa en paz DIEGO ARMANDO MARADONA!!!!!���� pic.twitter.com/gT3AU1DWmi

— Luis Suarez (@LuisSuarez9) November 25, 2020 20:40

El Pelusa también era esto 1984. Maradona pide a la FIFA y al Napoli organizar un partido amistoso con el objetivo de recaudar dinero para operar a un niño pobre de un barrio napolitano que no se puede permitir afrontar la factura.

Ambos se niegan. ¿Qué hace el Diego? Lo organiza él delante de su casa. pic.twitter.com/DaMLrvgMcb

— Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 20, 2020 20:33

Bonito detalle Luis Suárez mandó un mensaje de condolencia para la familia de Diego Armando Maradona, a quien considera “un grande e historia del fútbol argentino”

20:27

De mito a mito. De deporte a deporte Karabatic se lamenta de la muerte de Maradona con un: “Qué año más triste”

Quelle triste année. Merci Diego pic.twitter.com/EgcA84GhBk

— NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) November 25, 2020 20:25

Las lágrimas de Valdano La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns

— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020 20:25

Los mejores goles de Maradona La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado al fútbol mundial. No es evidente que fuera el mejor jugador de la historia, pero seguramente sí el más importante. Fue y es un icono social, un referente pop, una fuente inacabable de libros, relatos y producciones audiovisuales, un personaje controvertido, con sus ascensos y descensos, pero ante todo un futbolista mágico .

20:21

El sol Maradona brilló poco en Barcelona Duró más el interés del Barça por Diego Armando de Maradona que la estancia del mito argentino en el Camp Nou. Estuvo solo dos campañas vistiendo de azulgrana (1982-1984), pero ya se había firmado un contrato más de dos años antes, en 1980. Y de la existencia de ese proyecto de crack mundial, en las viejas oficinas del club tenían constancia desde 1977.

20:17

Maradona en números

RESUMEN DE LA CARRERA PROFESIONAL DE #D10S

(Partidos-Goles-Asistencias)

���� Argentinos J: 166-116-41

���� Boca J: 71-35-23

���� Barcelona: 58-38-25

���� Napoli: 259-115-81

���� Sevilla: 30-6-14

���� Newell’s: 5-0-2

���� Selección A: 89-32-27

TOTAL: 678 partidos, 342 goles y 213 asistencias pic.twitter.com/bVLNKWPYMM

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 25, 2020 20:14

Juan Carlos Unzué “Él ha sido el número 1 en una época en que el fútbol era muy complicado para un jugador como él, era mucho más agresivo y los defensores se aprovechaban de la impunidad”

20:13

Llamarse Diego por ‘el Diego‘ Y cómo no te vas a llamar DIEGO?? Te amo para siempre D10S https://t.co/teE1cqjdf8

— diego schwartzman (@dieschwartzman) November 25, 2020 20:09

La pelota no se mancha Diego tenía razón… LA PELOTA NO SE MANCHA. #AD10SMaradona pic.twitter.com/uzdM7OQigP

— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020 20:07

Se va Diego y se para el fútbol Boca Juniors, tenía que jugar este miércoles ante Internacional de Porto Alegre en partido correspondiente a la Copa Libertadores, pero finalmente no lo hará tras conocerse el fallecimiento de Diego Armando Maradona. El conjunto xeneize se encontraba en su hotel de concentración en Porto Alegre cuando se ha dado a conocer la notícia. El entrenador Miguel Ángel Russo, que fue compañero de Maradona en la selección de Argentina, y Carlos Tévez, han sido los dos componentes de la expedición que mñas afectados han quedado.

20:02

Otro mito El Conejo Tarantini en TyC Sports: “Los argentinos debemos valorar haber disfrutado de Maradona. Lo viví como compañero, lo sufrí como rival. Se nos fue el más grande; porque como jugador era enorme, pero como persona… No podía pagarle el colegio a mis hijos y él me lo pagó”.

20:01

Habla Magic Johnson “El mundo ha perdido a uno de los mejores futbolistas que jamás haya, vivido Diego Maradona. Fue uno de los mejores momentos de mi vida cuando lo conocí. Descanse en paz mi amigo, mis oraciones están con tu familia”

19:55

Todos le recuerdan

Remembering Diego Maradona‘s visit to United training in 2008 ❤

Warm, charismatic and always smiling: Diego will be missed by the world of football.

— Manchester United (@ManUtd) November 25, 2020 19:53

San Paolo llora a Maradona Encendidas luces del San Paolo en Nápoles en honor a Diego pic.twitter.com/qaUu0IQkOD

— FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) November 25, 2020 19:52

Última hora El alcalde de Nápoles, Luigi de Magistris, anuncia que el estadio San Paolo pasará a llamarse Diego Armando Maradona.

19:49

19:47

La Copa de Diego en datos, México 1986 5 goles 5 asistencias 7 partidos Marcó y asistió en fase de grupos Marcó en cuartos Marcó en semifinales Asistió en la final 27 ocasiones generadas 53 regates completos 19:45

El sevillismo, de luto

“No me importa lo que hiciste en tu vida. Me importa lo que hiciste en la mía”.

Mis condolencias a su familia y un fuerte abrazo a toda Argentina.

DEP Diego. pic.twitter.com/myA4XY2biu

— Monchi (@leonsfdo) November 25, 2020 19:44

Las palabras de Sergio Ramos “Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Diez, la Mano de Dios, el Pibe de Oro… el fútbol. Gracias, Diego. DEP Maradona“

19:43

Habla Rafa Nadal “Hoy el mundo del deporte en general y el fútbol en particular tiene un vacío. Se nos fue #Maradona uno de los deportistas mas grandes de la historia. Queda lo que hizo en el fútbol. Mi más sincero y sentido pésame a su familia, al mundo del fútbol y a toda la Argentina“

19:41

Una vida de película en tu televisor Diego Armando Maradona era un personaje de películ a, y su historia se ha contado y cantado con profusión. Si ha habido muchos cantantes y bandas, desde Andrés Calamaro a Mano Negra, que le han querido rendir tributo, tanto a Maradona como al Diego, también ha habido muchos cineastas que se han sentido atraídos por el magnetismo del barrilete cósmico. Más allá de los programas especiales que varias cadenas han preparado este miércoles, en muchas plataformas se puede recordar la vida y obra del Pelusa.

19:36

Frases lapidarias del ’10’ eterno Sin medias tintas y de cualquier disciplina, tanto del deporte como de la política o de su fatídica relación con el mundo de las drogas. Este es un compendio de algunas de las frases que dejó caer el astro argentino a lo largo de su dilatada trayectoria como jugador, entrenador y comentarista deportivo.

19:32

El Barça vuelve a manifestarse ���� ¡Qué bueno que exististe, Diego! pic.twitter.com/Zjd8zbcfOL

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020 19:29

Se empieza a llenar La Bombonera Niños se acercan a dejar flores a La Bombonera… #DiegoEterno pic.twitter.com/NFm63Bv7pS

— SportsCenter (@SC_ESPN) November 25, 2020 19:26

Todo Argentina le llora “La Confederacion Argentina de Handball lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los mayores símbolos del deporte argentino y de la celeste y blanca. Hasta siempre, Diego.”

19:22

Maradona, un cromo arrugado Por Juan Cañete

Maradona, la primera ilusión y el primer desengaño , un proceso iniciático para tantos niños de los 80, aquellos críos cuyo primer recuerdo futbolístico es (oh, horror) Naranjito y que crecieron bajo el signo del nuñismo hasta despertar a la madurez en Sevilla a golpes de un tal Duckadam.

19:19

Italia le recuerda pic.twitter.com/97sMSgukHA

— JuventusFC (@juventusfc) November 25, 2020 19:18

Piqué se une a las condolencias Descansa en paz, leyenda https://t.co/fGKD0g6sDg

— Gerard Piqué (@3gerardpique) November 25, 2020 19:16

Nápoles celebra a Maradona Nápoli. pic.twitter.com/V5MebJAJP1

— TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2020 19:15

Entrevista para el recuerdo Y lo bonito que fue ver a Diego entrevistando a Pelé… https://t.co/WllyxQC8Qc pic.twitter.com/vFpYwLmKn8

— David Rodríguez (@rodrit7) November 25, 2020 19:11

Se pronuncia Messi

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

19:07

Todos dicen su palabra Carles Rexach: “el gran problema de Maradona fue su entorno. Cuando todo el mundo te llama Dios y te considera el mejor del mundo tienes que tener los pies en el suelo y esto fue lo que le pasó”

19:06

La clase política se manifiesta Con un dolor en el alma me he enterado de la muerte de mi hermano, Diego Armando Maradona. Una persona que sentía y luchaba por los humildes, el mejor jugador de fútbol del mundo. pic.twitter.com/7cNMtRTRHG

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 25, 2020 19:04

Alberto Fernández, Presidente de Argentina “A los argentinos sólo nos dio alegrías. Estamos en deuda con él”

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.

Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC

— Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020 19:02

Se para el fútbol INTER-BOCA, suspendido por la muerte de Maradona. La Conmebol ha suspendido el encuentro entre el Xeneize e Inter, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

19:00

Más allá del deporte RIP Football legend Diego Maradona ��

Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/A3o8A6pO2s

— Queen (@QueenWillRock) November 25, 2020 18:56

Argentina llora “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”. ❤️��

Serás eterno, Diego. pic.twitter.com/uToTwnAT3D

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 25, 2020 18:55

Leyenda sin fronteras A true football legend passed away.

It was an honor to have you in our stadium. Rest in peace, Diego Maradona �� pic.twitter.com/38KAPadvHy

— PSV (@PSV) November 25, 2020 18:52

Mitos del deporte RIP to legend #Maradona ���� pic.twitter.com/U9KdyRhGBE

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) November 25, 2020 18:48

Homenajes a tiempo “Yo sé la culpa que tengo. Y no la puedo remediar”

Los mejores homenajes son los que se rinden en vida. Y el que le hizo Manu Chao (y Kusturica) a Maradona está arriba del todo. pic.twitter.com/DDHD34ifUM

— Juan Carlos Ramos (@juancaraes) November 25, 2020 18:46

La otra cara de Maradona Polémico por naturaleza, Maradona protagonizó varios momentazos televisivos durante su extensa trayectoria profesional. ‘El Pelusa‘, como era conocido en el terreno de juego, se enfrentó a varios periodistas pero también mostró su cara más amable en algunos formatos como ‘Hola Raffaella’ o ‘Gran Hermano’.

18:45

El Atlético de Madrid se pronuncia Hoy nos ha dejado una leyenda del fútbol mundial. Nuestro pésame a los familiares y amigos de Diego Armando Maradona. Descanse en paz

18:44

Canción sobre la ‘mano de Dios‘

18:40

Cristiano despide a Maradona “Hoy renuncio a un amigo y el mundo despide a un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos, un mago inigualable, se va un genio que deja un legado sin límites y un vacío que jamás se llenará”

18:38

Comunicado del Sevilla FC El Sevilla FC, agradecido siempre porque el mejor de todos los tiempos luciera su camiseta durante una campaña, desea expresar sus condolencias por el fallecimiento del ‘Diego‘, así como transmitir a sus familiares, amigos y allegados su más sentido pésame. Descanse en paz, Diego Armando Maradona .

18:30

De mito a mito Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA

— Pelé (@Pele) November 25, 2020 18:30

Trayectoria de un mito Maradona debutó en Primera con 16 años, pasó por el FC Barcelona y Sevilla FC, llevó al Nápoles a la gloria, también a Argentina a la que convirtió en campeona mundial en 1986.

18:25

Se nos apaga el fútbol Rest in peace, Diego Armando Maradona. You are eternal. pic.twitter.com/qHN7Qc4oxa

— Johan Cruyff (@JohanCruyff) November 25, 2020 18:22

Coincidencias

Han muerto el mismo 25 de noviembre, con cuatro años de diferencia pic.twitter.com/xedvAIrYS3

— Joan Domènech (@pastoret13) November 25, 2020 18:20

Para siempre. ��

Adiós, Diego. pic.twitter.com/mWoW9iXQeI

— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) November 25, 2020 18:17

Última hora El gobierno argentino decreta tres días de duelo nacional por la muerte de Diego Armando Maradona.

18:16

LaLiga, conmocionada Javier Tebas: “Fue un genio en su vida, con sus virtudes y sus defectos, pero sin duda una figura inolvidable, uno de los tres grandes de la historia del fútbol”.

18:15

Eterno La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.

Siempre estarás en nuestros corazones �� pic.twitter.com/xh6DdfCFed

— AFA (@afa) November 25, 2020 18:14

Más del Barça El FC Barcelona expresa su más sentido pésame por la muerte de Diego Armando Maradona, jugador de nuestro Club (1982-84) e icono del fútbol mundial. Descansa en paz, Diego.

18:11

Leyenda

Hoy es un día que nunca olvidaremos! Que en paz descanses Diego Armando Maradona! Fuiste y serás LEYENDA “10”. Gracias por todo! ���� pic.twitter.com/4vXr3OZtWI

— Nico Tagliafico (@nico_taglia) November 25, 2020 18:11

Era más que un referente futbolístico D.E.P. Diego Armando Maradona ���� pic.twitter.com/cky7TkptfT

— Marc Márquez (@marcmarquez93) November 25, 2020 18:10

El mundo llora a Diego

Davor Suker: “Se marcha el mas grande de la historia, el mejor futbolista del mundo. Lo siento mucho por su familia y por el dolor que sentirá ahora mismo. Tuve la suerte de jugar con él, de ser su amigo, de disfrutar de su fútbol, de compartir vestuario. Siento una pena muy grande. Se marcha el más grande”

18:09

Palabra de capitán Carles Puyol: “Descansa en paz, amigo. Un abrazo muy fuerte para su familia y para el pueblo argentino”.

18:08

El Barça también se manifiesta

Gracias por todo, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 25, 2020 18:04

El adiós que quería Maradona deseó una muerte diferente a la del general José San Martín, el Liberador argentino, que falleció en 1850 en Francia. “San Martín se tuvo que ir a morir afuera, pero yo me quiero morir en mi país”. El Pelusa lo hizo.

18:01

El palmarés de D10S Campeonato Metropolitano Copa del Rey Copa de la Liga Supercopa de España Serie A (2) Copa de Italia Supercopa de Italia Copa UEFA Copa del Mundo Copa Artemio Franchi 17:59

Argentina, conmocionada Boca Juniors, el club donde terminó de explotar antes de fichar por el Barcelona en 1982, lo recuerda con un “Eternas gracias. Eterno Diego”. En la Bombonera, El Pelusa metió 70 goles en tres etapas.

17:57

Maradona desde la voz de Víctor Hugo Morales

17:55

Comunicado del Real Madrid El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de la leyenda del fútbol mundial Diego Armando Maradona . El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a su familia y amigos, a sus clubes y a todos los aficionados al fútbol, especialmente a los argentinos. Diego Armando Maradona, uno de los más grandes jugadores de toda la historia, ha fallecido hoy a los 60 años. Con Boca Juniors ganó 1 Liga; con el F. C. Barcelona 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España y 1 Copa de la Liga; y con el Nápoles 1 UEFA, 2 Ligas, 1 Copa y 1 Supercopa. Con la selección de Argentina fue campeón del mundo en 1986. Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo.

17:53

Pablo Iglesias deja su tuit

“Diego nuestro, santificada sea tu zurda,

Dios no está en el cielo, se recupera en Cuba

Diego nuestro, barrilete cósmico divino,

Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino”

Gracias por tantos momentos de felicidad. Hasta siempre ✊ https://t.co/ROfXhmvTY6

— Pablo Iglesias �� (@PabloIglesias) November 25, 2020 17:52

Los referentes se manifiestan Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego

— Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020 17:45

“Diego está increíble. Hay que seguir trabajando. Hay un equipo muy grande de médicos, yo estoy a su lado”, había asegurado el médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, ocho días después de darle el alta hospitalaria. Pero no fue así y Diego nos acabó dejando .

17:44

“Yo me equivoqué y pagué, pero… La pelota, la pelota no se mancha”. #EternoMaradona ���� pic.twitter.com/YektpeEGhf

— Actual Fútbol (@ActualFutbol) November 25, 2020 17:43

Tras años de excesos y conflictos emocionales, Diego Armado Maradona finalmente enmudeció a Argentina. Lo que su país natal y el fútbol deseaban que no ocurriera jamás llegó en forma de un paro cardiorespiratorio. El Pelusa estaba en la casa de Tigre, en la que sse había instalado tras haber sido operado de un hematoma subdural el pasado 4 de noviembre, y esta vez, a diferencia de aquella, no hubo manera de salvarlo.

17:32

Ídolo del fútbol Maradona, ganador del Mundial’86 con la selección argentina, fue ingresado de urgencia hace tres semanas en una clínica de la ciudad de La Plata, por un problema relacionado con el bypass gástrico al que se sometió en 2005, y ha fallecido este miércoles.

17:31

Óbito a los 60 años El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores jugadores de la historia, ha fallecido a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoira en su casa de la localidad de Tigre, según adelanta el diario argentino ‘Clarín’.

