EntornoInteligente | Mike Pompeo en la OEA: Estamos redoblando esfuerzos para restituir la democracia en Venezuela

Caracas 20 de octubre de 2020. El Secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pompeo, señaló la noche de este lunes que desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se están redoblando los esfuerzos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela?. ?En el #OASAssembly , estamos redoblando nuestros esfuerzos con nuestros socios en el hemisferio para restaurar la democracia en Venezuela? , dijo Pompeo a través de su cuenta en Twitter. Agregando que ?no puede haber elecciones libres y justas en Venezuela cuando el régimen (de Nicolás Maduro) ataca sistemáticamente a sus propios ciudadanos e instituciones democráticas? , en referencia a los constantes ataques contra la Asamblea Nacional. There can be no free and fair elections in Venezuela when the regime systematically attacks its own citizens and democratic institutions. At the #OASAssembly , we are redoubling our efforts with our partners in the hemisphere to restore democracy to Venezuela. #USatOASAssembly ? Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 20, 2020 Dato El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este lunes que la Comunidad Internacional debe actuar para proteger a los venezolanos del gobierno de Nicolás Maduro

