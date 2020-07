Pátio de veículos muda de prédio

Entornointeligente.com /

Divulgaóo

Todos os servios seróo transferidos para a sede da Emdec, na Vila Industrial

A partir da próxima segunda-feira, todas as instalações do Pátio de recolhimento de veículos de Campinas, localizado no Jardim São João, passarão para o complexo da Emdec, na Vila Industrial. Segundo o órgão, essa é mais uma fase no processo de centralização dos serviços prestados pela empresa, num único espaço, que começou em julho do ano passado, com a transferência do Departamento de Inspeção Veicular, antes localizado no Jardim Satélite Íris I, também para a sede da Emdec. “Nosso principal objetivo é de agrupar todos nossos serviços, num ponto central do município, para facilitar os deslocamentos para quem precisa do nosso atendimento. Além de disponibilizar diversos serviços de forma remota (on-line)”, explicou o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro. O Pátio Municipal ficará em área disponível de 45,8 mil m². Quase o dobro do espaço anterior, com 26 mil m². Além disso, a redução de custo, com a eliminação do pagamento de aluguel e segurança da área anterior, será em torno de mais de R$ 1,1 milhão por ano. O atendimento do Pátio Municipal será pela Rua Dr. Salles Oliveira, 1.028. Já a retirada dos veículos será pela Rua Antônio Manoel, nº 40, perpendicular à Salles Oliveira, próximo à entrada do túnel de pedestres que liga a Vila Industrial à Estação Cultura. Atualmente, estão apreendidos no Pátio Municipal 4,9 mil veículos, sendo: 2,7 mil carros; 2,1 mil motos; 36 veículos pesados; e uma peça diversa. A capacidade, na localização anterior, era para 5,1 mil veículos. Agora será quase que duplicada. Inaugurado em 1998, o Pátio recebe veículos que infringem a legislação de trânsito nas vias do município; além do que foram abandonados em vias públicas e apreendidos na Operação Pancadão.

Entornointeligente.com