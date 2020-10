El nuevo Barcelona se estrenará al martes en la Liga de Campeones

Entornointeligente.com /

El humillante 8-2 sufrido ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la Liga de Campeones desató una tormenta con su punto álgido en el amago de salida de Leo Messi , que acabó volviendo sobre su decisión para alivio del barcelonismo. El capitán azulgrana había advertido durante buena parte de la temporada pasada que con las prestaciones del equipo “no alcanza” para ganar la Champions y sus predicciones se cumplieron de la forma más humillante. Ahora, poco más de dos meses después, el Barça vuelve a la ‘Champions‘ de la mano de Ronald Koeman , el hombre que dio su primera Copa de Europa al Barça en 1992, y un equipo renovado, en el que ya no están nombres como Luis Suárez, Arthur Melo o Ivan Rakitic. – Renovación – En su lugar, el equipo azulgrana busca una reconstrucción con la llegada de jóvenes como el centrocampista Pedri, de apenas 17 años, que fue particularmente activo el sábado en la derrota liguera 1-0 contra el Getafe. El joven portugués Francisco Trincao, de 20 años, o el primer estadounidense en jugar en el Barça, Sergiño Dest, de 19 años, llegado prácticamente en el último minuto del Ajax de Ámsterdam. Un hornada de jóvenes liderada por Ansu Fati, que a sus casi 18 años, se ha convertido en la nueva ilusión azulgrana con su desparpajo en el campo y su buen entendimiento con Messi. Fati “ha demostrado que tiene un gran futuro por delante en el Barça, estoy contentísimo con él”, decía Koeman del joven canterano azulgrana e internacional español. “Es tema de cambiar cosas, de tener gente joven para el futuro de este Barça”, aseguraba el técnico holandés, que no pudo hacerse con los servicios del delantero del Lyon Memphis Depay o del atacante del Inter de Milán Lautaro Martínez. Sin grandes refuerzos, más allá del bosnio Miralem Pjanic, el proyecto azulgrana sigue pivotando sobre el astro argentino Leo Messi, tras su decisión de quedarse en el club azulgrana, con el que tiene contrato hasta junio próximo. – ‘El mejor del mundo’ – “Es el mejor del mundo y al mejor del mundo lo quieres en tu equipo”, aseguraba Koeman de un capitán azulgrana ahora empujado a asociarse en ataque con Ansu Fati y el delantero francés Antoine Griezmann , tras la salida de Luis Suárez. Messi acumula un gol de penal y dos asistencias en cuatro partidos de Liga esta temporada, pero Koeman no está preocupado. “No tengo ninguna duda sobre su rendimiento y vamos a verlo en los próximos partidos, estoy seguro”, afirmó el técnico este lunes en rueda de prensa. El argentino tiene una nueva oportunidad esta temporada empezando el martes en el Camp Nou contra el equipo teóricamente más débil del grupo G de la ‘Champions‘ en el que también están incluidos la Juventus de Turín y el Dinamo de Kiev. El equipo italiano será el siguiente rival del Barça la próxima semana por lo que iniciar el recorrido con una victoria ante el conjunto húngaro daría un impulso a la moral del Barça, que no quiere descuidarse. El Ferencvaros “tiene mucho peligro arriba, le gusta tocar el balón y creo que podemos esperar un buen partido”, advirtió Koeman. El equipo húngaro alcanza la fase de grupos de la competición continental por primera vez desde la temporada 1995/1996 tras sortear las rondas previas y ahora tratará de competir con los favoritos. Más en Andina A 868,675 ascienden los casos confirmados de coronavirus en el Perú. ?? https://t.co/8aHsaUAjzi ?? El @Minsa_Peru reporta que 779,779 personas lograron vencer al virus. pic.twitter.com/P7ti449fie

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 19, 2020 (FIN) AFP/RES Publicado: 19/10/2020 Loading…

Entornointeligente.com